Zamarripa condenado por AMLO

1. VIOLENCIA EN GUANAJUATO Y PRESUNCIÓN DE COLUSIÓN DENUNCIA AMLO.

En medio de la escalada de violencia que vive nuestro país días en varias regiones del territorio nacional, violencia propiciada por las acciones del crimen organizado, en un plausible análisis autocrítico el presidente Andrés Manuel López Obrador fue categórico en la aseveración que hizo en el foro de las mañaneras diciendo que “si no se lograba contener a la violencia, se estaba comprometiendo que la 4T pasara a la historia como un ejercicio de gobierno exitoso”.

(Cito de memoria)

En su conferencia mañanera del viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refiró ampliamente al caso particular que sucede con la violencia en el estado de Guanajuato.

El primer mandatario condenó que, después de más de 10 años de permanencia al mando de las más importantes instituciones de seguridad en la entidad (la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Carlos Zamarripa y Alvar García Cabeza de Vaca, respectivamente) la inseguridad en el Bajío sigue creciendo.

Y hasta la fecha Guanajuato ocupa, en las estadísticas que presenta el estudioso Carlos Penna, el PRIMER LUGAR como el estado en el que se han cometido más homicidios dolosos cometidos por las bandas criminales en lo que va del sexenio de la 4T.

El señalamiento del presidente López Obrador es una llamada de atención al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo que ya no debe insistir en tapar el sol con un dedo diciendo que Guanajuato es la entidad más segura para la inversión pública.

Los periodistas de la entidad, desde hace más de 7 años, han denunciado la ineficacia del llamado Programa Escudo, instrumentado por Cabeza de Vaca y su grupo de asesores, que contó al erario guanajuatense más de 1200 millones de pesos sin que, por que demuestran los hechos de la violencia creciente, no ha servido para nada.

El fiscal Carlos Zamarripa ha sido omiso en muchas de las acciones criminales cometidas en el sur de la entidad, principalmente en Celaya y sus municipios aledaños como Cortazar, Villagrán, Salvatierra y Apaseo el Alto.

La percepción de los habitantes de Guanajuato que han sido más asoladas por las cruentas acciones del crimen organizado, que han pasado del huachicoleo y la distribución de drogas hasta el secuestro y la extorsión, es de que las plazas calentadas por las bandas criminales, en realidad son plazas entregadas por las autoridades a los principales carteles que operan en la entidad.

Con la ingenuidad, a bien pudiera calificarse como un decirse cinismo y una burla para los guanajuatense, el gobernador de Guanajuato Rodríguez Vallejo declaró hace unos meses, en defensa de Carlos Zamarripa, señalado por el presidente AMLO, lo siguiente:

“Sobre la liberación de la madre, la hermana y la prima de José Antonio Yepez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que la Fiscalía General de la República “debió atraer el caso, pero no sucedió” y aclaró que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) “actuó de manera coadyuvante al operativo”.

En una serie de mensajes publicado en Twitter, el mandatario estatal señaló que desde la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador “se politiza la seguridad en #GTO, aclaremos las cosas, el fiscal de #GTO fue ratificado por el poder legislativo en el @CongresoGto. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo”.

Dijo AMLO: Si yo fuera Gerente de una empresa, ya lo hubiera corrido, refiriéndose al Fiscal Zamarripa.

La inseguridad definitivamente no se politiza en Guanajuato.

Es una pavorosa realidad que está costando cientos de vidas, y desgraciadamente, de la gente más pobre.

2. MONREAL TAMBIÉN SE DESTAPA CON SÓLIDOS ARGUMENTOS.

El coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que él estará en la boleta electoral de 2024 y confió en que sea con el partido con el que milita.

Le dijo contundente el zacatecano a López Dóriga:

“Voy a estar en la boleta, espero estar con Morena y con el Presidente López Obrador”.

Y se lanzó con todo:

“No admito ser corcholata de nadie, pero soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar.

Me he preparado para esto muchos años y, a pesar de que la campaña anticipada, Joaquín, genera mucho ruido y mucha descalificación, sí voy a estar ahí, puntual a la cita; en eso no te equivocas y deseo estar en Morena, ser candidato y ganar la Presidencia de la República sucediendo al Presidente López Obrador, para profundizar el cambio democrático, la transición política que en el 18 se inició.

Eso es lo que deseo y a la buena, no tengo ninguna ambición vulgar. Es una aspiración a la buena, ganar a la buena y cambiar este país, seguir transformando este país, que se inició en el 2018:”

Y le metió más leña al fuego de la feria de destapes que se ha dado en MORENA.

Le recordó el periodista:

“Yo quiero insistirte en la pregunta, porque lo que está claro es que hoy la candidata del Presidente López Obrador se llama Claudia Sheinbaum; ¿tú coincides en eso o no?

Sí, lo recuerdo muy bien, incluso fue una etapa en donde yo pude haberme ido de Morena, lo reconozco, tú y yo lo platicamos.

Pero yo no creo que sea la candidata ya oficial. Sí creo que el Presidente le tiene una deferencia especial a ella y a los ocho que mencionó, porque son sus colaboradores y él tiene razones. Yo no me ofendo por eso, él tiene su criterio, tiene sus razones para expresar y mencionar nombres que él considera con la suficiente capacidad y talento, como para sucederlo.

Pero creo que va a ser una etapa muy complicada, esta de la sucesión anticipada Joaquín, que yo no coincido; prefiero mantener las reglas clásicas, no del tapadismo, no del tapadismo, pero sí de la espera de tiempos, del reloj electoral para que no se generen confrontaciones, divisiones, rupturas al interior de Morena o al interior de los partidos.

Lo más conveniente es observar las reglas, esperar las reglas y participar conforme a las reglas. Eso es lo que yo pienso en este momento.

Estoy listo para ser el candidato de MORENA.

Te diría con esa frase. Si hay reglas claras, tienes que observarlas, acatarlas y cumplirlas, no tengo ningún problema con eso; en la democracia se gana y se pierde. Pero estoy preparado para ganar.

Estoy en mi plenitud de salud, en mi lucidez de pensamiento y en mi experiencia acumulada por los años en distintos puestos de servidor público, me ayudan a ver con mucha claridad lo que está pasando en el país y lo que el país pudiera necesitar para poder continuar la transición política que inició el Presidente López Obrador.

Conclusión: el político de Zacatecas va con todo por la candidatura presidencial, de MORENA o de cualquier otra opción.

3. LA TERCERA OLA PUEDE DAÑAR MÁS A MÉXICO QUE LAS ANTERIORES.

Los días finales de la semana pasada el número de contagios por Coronavirus alcanzó cifras record.

Tan solo el jueves alcanzó más de 12 MIL mexicanos infectados por el Covid-19.

Ante ese panorama que ya se puede calificar de apocalíptico, la sociedad reclama acciones efectivas del gobierno ante la Tercera Ola del Covid que amenaza ya la salud, la economía y recen las versiones de que muy pronto estará de regreso a México el ameritado doctor Juan Ramón de la Fuente para hacerse cargo de la secretaría de salud.

La “estrategia” del protagónico galeno Hugo López Gatell está claro que ha fallado.

Hoy se habla de que en nuestro país existen ya más de 20 variables de cepas del SARS-Cov-2.

Los especialistas de la UNAM aseguran lo siguiente con respecto a las formas de contagios que se dan en la nación de los diferentes virus:

“El número de virus, aún sin estudiar, que los mamíferos albergan es de aproximadamente 600 mil a nivel mundial, varios con potencial de afectar al ser humano, y aunque todavía no han evolucionado circulan de manera silenciosa entre los animales.

Gerardo Suzán Azpiri, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), y David Roiz Pereda, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidad Mérida, destacaron que estudios indican lo anterior, por lo que junto con científicos de diversas facultades y centros de investigación de la UNAM monitorean de forma permanente la presencia de virus, como hantavirus y coronavirus, especialmente en la Península de Yucatán, para conocer más sobre aquellos potencialmente dañinos para las personas.

Ambos, titulares del estudio, explicaron que el trabajo lo llevan a cabo en zonas conservadas donde hay murciélagos, roedores, garrapatas, y en zonas urbanas para entender cómo enfermedades usualmente silenciosas han pasado al humano, como la COVID, VIH o el ébola.”

Sin embargo hay noticias alentadoras ante la grave amenaza de la tercera ola.

El Canciller Marcelo Ebrard sigue con éxito sus negociaciones para que lleguen a México nuevas dotaciones de vacunas Anti_Covid. La pasada semana arribaron más de un millón de dosis de Astra Zéneca.

Y otras fuentes del redactor de estas notas consignan que se están logrando antivirales que pueden ayudar a paliar de manera importante la Tercera Ola.

El diario El Financiero proporciona la siguiente nota:

“Científicos del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, Estados Unidos, descubrieron un “superanticuerpo” capaz de combatir una amplia gama de variantes del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19.

Este descubrimiento podría ayudar a desarrollar nuevas vacunas y tratamientos ante las variantes del nuevo coronavirus, las cuales han adquirido mutaciones que les permiten escapar del alcance de las ya existentes.”

De cualquier manera las recomendaciones de la OMS siguen siendo las más pertinentes:

Atender las medidas anti contagios como el uso del cubre bocas, guardar la sana distancia y no concurrir a lugares llenos de gente sin protección.

Cuidado: La Tercera Ola no es un mito genial.

MISCELÁNEAS.

1.- Muy oportuno y con gran capacidad de negociación se vio el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat al liberar a un grupo de agentes del estado, de integrantes de la Guardia Nacional que habían sido retenidos por grupos violentos.

2.- En un oficio de la UIF a cargo del doctor Santiago Nieto Castillo se dice claramente que no existe ninguna investigación de esa dependencia sobre el fiscal de Morelos Uriel Carmona. Pero el gobernador Cuauhtémoc Blanco sigue tratando de sacarlo del cargo.

3.- Muy preocupados deben estar este fin de semana los gobernantes de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo por el señalamiento del presidente López Obrador de que no los recibiría, a diferencia del resto de mandatarios estatales, hasta que no resuelvan sus respectivos problemas. Uno jurídico y el otro electorero. Sopas!

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

MAAZ