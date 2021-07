Yoseline Hoffman, ejemplo de que usar una computadora para ofender es un delito

YOSELINE HOFFMAN ES EL EJEMPLO PARA LOS QUE TIENEN MILLONES DE SEGUIDORES QUE SENTARSE DETRÁS DE UNA COMPUTADORA A OFENDER Y ACOSAR A MENORES DE EDAD ES UN DELITO. AHORA LAS “VISITAS” NO SON A SUS REDES SINO A LA CÁRCEL.

Todo lo que hacemos tiene un precio y lo tienes que pagar, las barbaridades que Yoseline Hoffman fue capaz de hacer con tal de conseguir millones de seguidores en sus videos en YouTube no evitan que a YosStop esté encerrada tal vez hasta durante un par de años y el encierro no es en un baño ni tampoco en la oficina del director, ¡el castigo para Yoss es que tendrá que permanecer mucho tiempo en los separos y la cárcel es brutal y dobla a cualquiera!

Atacar a gente con tal virulencia como lo hizo ella en sus redes sociales es cómodo atragantarte con una torta atrás de una computadora, la diferencia es que ahora las “visitas” no son en computadora sino en la cárcel.

Ella es a la que van a poner como ejemplo y la lección para que todos los influencers que creen que pueden hacer y decir lo que quieran con actitud de: “¿Que no sabes quien soy yo?” entiendan el mensaje claro y fuerte: “No eres nadie para insultar a alguien, no te endioses”.

Solo eres una prepotente que atacó con una virulencia deplorable a Ainara, una menor de edad con tal de que tu video alcanzara casi dos millones de visitas.

Por lo que Yoseline Hoffman y te lo digo a ti Juan para que lo entiendas tú Pedro, “aunque sean TUS redes” no eres todopoderosa y aun si vives de eso y te pagan mucho dinero, afuera de la sala de tu casa donde tienes tu computadora hay todo un mundo ¡y no se te pueden olvidar los límites!

YOSSTOP ES LA PRIMERA PERSONA ENCARCELADA EN MÉXICO POR COMENTAR EN FORMA BRUTAL ¡SIN REPRODUCIR! UN VIDEO... LO CUAL HASTA AHORA NO SABÍAMOS QUE ES DELITO PERO EL NO SABER ALGO NO TE EXIME DE SER CASTIGADO POR ELLO

Yosstop es la primera persona encarcelada en México por comentar en forma brutal SIN reproducir un video, lo cual hasta hoy no sabíamos que es delito, pero el campo cibernético es tan nuevo que incluso hay muy pocos especialistas legales en violencia digital pues apenas se están definiendo las leyes en ese renglón.

Por lo que todos los comunicadores tendremos que re educarnos en las redes sociales y ser más prudentes y cautelosos con nuestras palabras y ¡SI HAY DUDA!. ES QUE NO HAY DUDA Y MEJOR NO HACERLO.

La ley, estés enterado o no lo estés, castiga hasta con siete años de cárcel el acoso, hostigamiento y difusión de videos íntimos en internet y decirle a una menor ante cinco millones de personas la palabra con cuatro letras es delito por acoso y hostigamiento.

Ojo, ¡también como madre tienes que explicarle al adolescente que al dejarse grabar deja una huella colectiva en el internet para siempre!

POR SHANIK BERMAN

