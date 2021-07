En tribunales, la gubernatura de Gallardo

La judicialización de la elección por la gubernatura de San Luis Potosí, mantiene en vilo el resultado de los comicios del 6 de julio, pese a que otorgaron la constancia de mayoría a Ricardo Gallardo (PVEM). Octavio Pedroza (PRI-PAN), impugnó el triunfo de Ricardo. Mientras continúa el proceso de entrega-recepción, que encabeza Juan Manuel Carreras. El Pollo Gallardo, nombró a José G. Torres, como secretario de Gobierno, y al alcalde interino de Soledad de Graciano, Gerardo Zapata, como director de Comunicación.

QUINTANA ROO: Urgen acciones estrictas para frenar la ola de contagios en la entidad. Marisol Venegas, secretaria de Turismo, pide a hoteleros que apliquen pruebas de antígeno antes de recibir a un huésped, sobre todo a los traídos por las agencias, y aplicarlas cada 2 días, como mínimo. Estas acciones permitieron a Xcaret identificar a bolivianos contagiados.

CHIAPAS: El gobernador Rutilio Escandón no encuentra la fórmula para controlar la violencia en la entidad. Si bien las matanzas no son nuevas, no es justificación para el fracaso gubernamental. Emilio Chauyffet, renunció a Gobernación por la masacre en Acteal en diciembre de 1997. Ahora en Penthaló, toman las armas para defenderse del crimen organizado, y exigen a Rutilio que no envíe tropas o policías, porque “las enfrentarán”. Mientras sigue la diáspora tzotzil. Dejan atrás pueblos fantasmas con ganado vivo.

CAMPECHE: El Congreso local que preside Ramón Méndez Lanz (PRI), aprobó aumentar la penalidad y multas, así como la persecución de oficio por usura. Quien cobre tasas que excedan al interés bancario más alto vigente el día en que se celebre la operación o emplee amenaza, intimidación u hostigamiento para lograr el cobro del préstamo o de los intereses, podrán ser castigado con cárcel.

CHIHUAHUA: El gobernador Javier Corral está desesperado. Se le acabará el poder el 4 de octubre y sabe que su gobierno fue peor que el del priista César Duarte. Tiene un faltante de 8 mil millones de pesos, por el que fue denunciado, y deja deudas a la gobernadora electa Maru Campos, por 52 mil millones de pesos. Por ello, le ordenó al Congreso, que preside su incondicional Banca Gámez, guaruras de por vida. La nueva riqueza de Javier, puede pagar sus guarros y hasta un ejército. Su obsesión de pellizcar el dinero del pueblo.

JALISCO: Vaya caos que desataron burócratas estatales. Resulta que en la entidad gobernada por el emecista Enrique Alfaro pedirá un oneroso permiso temporal para que los vehículos circulen por sus caminos. Incluso para dar de alta un auto, el propietario debe pagar 7% del valor de factura de cuando era nuevo. Una salvajada que hará huir automovilistas a otras entidades. Así, perderá ingresos fiscales el gobierno de Alfaro.

PUEBLA: La edil derrotada en la Angélopolis, Claudia Rivera (Morena) desestima investigaciones de la Fiscalía estatal sobre delitos cometidos en la administración pública. Además, está en la mira el gobernador Miguel Barbosa. ¿Habrá tramitado algún amparo?

