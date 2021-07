A mi Fer que se gradúa 2 parte

Hoy te gradúas de primaria, ahora irás a secundaria. Es tan difícil por que ahí querida Fer, no podré acompañarte el primer día de clases y encargarle a tu miss que lleve con ella un pedacito de nuestro lazo para cuidarte. De ese lazo que está hecho de amor, ternura, admiración… tantos sentimientos que se han ido tejiendo entre nosotras y que ató a mi corazón al tuyo desde el primer momento en el que te vi. A partir de aquí te entrego a ti ese pedacito de nuestro lazo. Al hacerlo me doy cuenta de que algo mágico pasó. Tú quizá no te diste cuenta, pero has ido utilizando el lazo para tejer tus alas. Y vuelvo a sentir lo que sentí cuando te traje al kínder por primera vez, ilusión, emoción, mucho pero mucho orgullo, pero también nervios y mucho susto. A pesar de eso, mi amor es mas fuerte que el miedo y quiero impulsarte para que vueles, seguro, y libre. Pero con una condición. Que te lleves un pedacito de lazo y cuando tengas que tomar una decisión, cuando enfrentes alguna dificultad, cuanto te topes con un riesgo, recuerdes que te he encargado lo mas valioso que tengo, a lo que mas amo en el mundo… a ti. Y te cuides con ese enorme deseo que tengo de que nada malo te pasara en la vida, que te cuides con el inmenso amor que mi corazón siente por ti desde el momento en que te vi. Y que cuando el camino se vuelva demasiado peligroso me llames, no importa dónde estés, no importa en qué problema te habrás metido, nunca dudes que tu mejor opción es llamarme, siempre te diré ven toma mi mano, el camino se ha puesto difícil pero con mi ayuda lo lograrás atravesar con bien.

Demás de nuestro lazo, te pido que empaques seguridad en ti mismo. Es la plataforma desde la cual volarás. Necesitamos que sea robusta para que puedas volar alto, si no lo es busquemos ayuda para que lo sea. Capacidad de enfrentar tus sentimientos, no les huyas pues pasarás la vida corriendo, enfréntalos así te conocerás mejor a ti misma y serás mas fuerte, no sabemos cuándo necesitarás serlo. Además así serás tolerante ante la frustración, y podrás enfrentar las adversidades que la vida te presente. Lleva también tu creatividad para que encuentres soluciones a esas dificultades y las vuelvas oportunidades para crecer, creo que es la mejor herramienta para enfrentarte a la vida. Empaca tu empatía, necesitas saber cómo se sienten los demás para tener vínculos fuertes. Eso, grábatelo bien, será tu mayor riqueza, tener personas a quienes ames y que te amen para poder compartir las alegrías y las tristezas. Empaca la gratitud, para que nunca creas que te hiciste sola y agradezcas siempre esas manos que se te tendieron cuando el camino se puso difícil y para que siempre agradezcas tanto que la vida te ha dado. Sabiéndote afortunada por todo eso que has recibido, no olvides llevar la solidaridad, nos tocó vivir en un mundo injusto y eres privilegiada, es vital que ayudes a otros, les hará bien a ellos y a ti también.

Así, estrena tus alas y empieza tu vuelo. A dónde volar depende de ti. Construye sueños, grandes, tan grandes como tú… no importa que parezcan imposibles, eso no quiere decir que no los alcanzaras, recuerda que tienes unas alas poderosas. Me lo has demostrado este año que a pesar de la pandemia y el encierro has sido responsable, cuidadosa, participativa, cooperadora. Luchar por tus sueños y conseguirlos le dará sentido y una inmensa alegría a tu vida. Conquístalos con ilusión, pasión, determinación y paciencia. Y si alguna vez dudas o te caes recuerda el día de hoy, recuerda lo que eres capaz de lograr, eso te dará el impulso que necesitas para retomar tu vuelo y llegar tan alto como desees mi amada Fer.

POR LAURA ELENA GERDINGH

PSICOTERAPEUTA/SPEAKER

@LGERDINGH

