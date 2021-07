El “destape” de algunos colaboradores y amigos cercanos de Andrés Manuel López Obrador para la sucesión presidencial de 2024, además de ser una cortina de humo para no ahondar en los problemas centrales del país, es una trampa. En política no hay coincidencias, hay estrategias, es como una guerra, y en los destapes de aspirantes o suspirantes a la presidencia, el mejor estratega es el que triunfará al final del camino. Es una trampa para los partidos de oposición que seguramente se volverán a unir en una alianza para encumbrar a un hombre o una mujer que logre sacar a Morena del Palacio Nacional.

Usando la aspiración legítima de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, de Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU y algunos otros más, López Obrador busca presionar a partidos, alianzas y medios de comunicación para mostrar quienes son sus candidatos, sus apuestas, para de esta manera iniciar un desgaste mediático de quienes podrían aspirar a competirle a Morena la silla presidencial. Un ejemplo claro de esta práctica es lo ocurrido con Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El creador del actual Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, quien aceptó una curul como diputado plurinominal y se desempeñó como fuerte activista de la alianza opositora en las pasadas elecciones hoy enfrenta una investigación por “presunto enriquecimiento ilícito” por 2.5 millones de pesos. El propio Guajardo ha denunciado públicamente que se trata de una persecución política. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Guajardo? Porque es un aspirante serio, potente, culto, conocedor de la economía mexicana, para la candidatura del PRI o eventualmente una alianza opositora hacia el 2024. Tan simple como eso. Si en este momento los partidos de la oposición empiezan a manejar nombres, proyectos, alianzas en respuesta al “destape” oficial de esta semana, al menos mediáticamente no llegarían limpios ni al final del año. Porque la estrategia es señalar y ensuciar la imagen de los oponentes.

El mismo presidente lo sabe, lo dice a cada rato en su conferencia matutina: “la mentira cuando no mancha tizna”. Esa es la estrategia, tiznar a quien se ponga enfrente. Me da la impresión de que se advirtió a tiempo sobre esta trampa. Los partidos, ni los medios de comunicación iniciaron con una pasarela de “suspirantes”. Que bueno que sepan que cualquier buena carta anunciada en este momento no sobrevivirá al 2024. Ya veremos cuantos de los que ahora tienen reflector en Morena sobreviven.

Corazón que si siente

Ricardo Monreal dijo “yo quiero”. El senador morenista se auto destapó en su deseo legítimo de participar en la lejana contienda, pero tiene una enorme ventaja, mueve el hilo legislativo. Sabe cuando jalar y cuando soltar.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

