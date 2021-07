El juego de la silla... presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador juega con la sucesión presidencial. Utiliza el tema para distraer de los verdaderos problemas que enfrenta el país, como la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y la inseguridad en varios estados. Como dicen los que saben de futbol, lo que hace es jalar la marca y provocar que los reflectores de la mañanera y la opinión pública estén puestos en fichas, corcholatas, tapados y destapados de cara a 2024. Pero falta mucho.

En términos estrictos, más de dos años para el relevo; sin embargo, hablar del tema da rating, pero también provoca morbo y coraje entre quienes se sienten bien o mal queridos por el mandatario. Como sea, la táctica de comunicación es eficiente. La comentocracia está metida en el tema y cada vez son más los nombres que se suman a la lista de suspirantes. Y el resultado de todo, hasta ahora, ha sido propicio para los favoritos de la Presidencia.

Por ejemplo, ya nadie habla del colapso en la Línea 12 del Metro. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard dejaron de ser mencionados o vinculados con el tema. AMLO hizo todo para sacar el asunto de la agenda pública. Los blindó, comprometiendo a Carlos Slim a pagar los daños. Librado ese obstáculo, el canciller y la jefa de Gobierno se colocan en los primeros sitios de la competencia. Les sigue el senador Ricardo Monreal, quien confirmó que sí participará porque él no ha tenido una sola investigación de corrupción o deshonestidad en su contra. Sólo le faltó decir: “No como otros”.

Pero si nos atenemos a lo declarado por AMLO, también tienen posibilidades Juan Ramón de la Fuente, Rocío Nahle, Tatiana Clouthier y Esteban Moctezuma. Del lado de la oposición tienen los suyos. En el PAN ven como prospectos a Ricardo Anaya y a los gobernadores Mauricio Vila, de Yucatán, y el queretano Francisco Domínguez; mientras que en el PRI los más visibles son los Alejandros: Murat, gobernador de Oaxaca, y Moreno Cárdenas, Alito, dirigente nacional del tricolor.

De esta forma, ninguna de las fuerzas políticas se quiere quedar fuera de la carrera presidencial. Lo que está por verse es quién de todos los encartados cuenta con el temple y la resistencia para aguantar. La mayoría tiene una encomienda en este momento y de su desempeño dependerá, sin duda, que lleguen a la meta en 2024, sorteando los obstáculos pro pios del cargo en turno y, sobre todo, el ritmo y la cadencia que marque el inquilino de Palacio Nacional.

Poco futuro le ven al proyecto de ley que presentó la senadora morenista Nancy Sánchez Arredondo para fiscalizar y vigilar el desempeño de organizaciones de la sociedad civil en México. La iniciativa, que se encuentra en comisiones, generó preocupación en diversos sectores, y, según me dijo un integrante de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la legisladora no lo consultó con su bancada, mucho menos con su coordinador, Ricardo Monreal, por lo que carece del respaldo de Morena y creen que no será aprobada, cosa que todavía está por verse.

Los fraudes inmobiliarios en la CDMX no cesan. Y aunque los nuevos alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, Sandra Cuevas y Mauricio Tabe, aun no toman posesión, ya recibieron quejas contra empresas inmobiliarias. En la lista se encuentran DDC JBarrera, Promotora Única, Condesa 37 y DDC Ámsterdam, en la que están involucrados los hermanos Javier y Santiago Sánchez Corral, así como su socio Álvaro Becker. Existen denuncias en su contra en la Fiscalía de Ernestina Godoy, por estafa a clientes y bancos. Recientemente un caso se hizo viral, cuando la compradora de un departamento del Conjunto Juan de la Barrera, en la Condesa, descubrió que los documentos de título de propiedad no eran suyos, sino de un banco.

