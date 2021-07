Tres mujeres, listas a gobernar

Al grupo de mujeres que ya encabezan un gobierno estatal, o que están por encabezarlo, pronto se les sumarán otros personajes que han sido punta de lanza en sus partidos; y si aún no lo leen así en sus partidos, deberían poner atención.

A la combativa Maru Campos –quien dio una batalla excepcional en una elección de Estado contra el gobernador de su propio partido, en Chihuahua–; a Lorena Cuéllar, en Tlaxcala; a Marina del Pilar, en Baja California, y a otras que ya encabezan sus entidades, en los próximos tres años se sumarán, al menos, tres nombres: Ana Lilia Herrera, en el Edomex; Mara Lezama, en Quintana Roo, y Xóchitl Gálvez, en un extraño enroque entre Hidalgo-CDMX.

1. Ante la aplanadora del PAN en las municipales de Quintana Roo, de las pocas personas que sostuvieron su territorio, está la alcaldesa de Cancún. Mara Lezama es, si no la natural, la más segura candidata al gobierno de esa entidad, que en 2023 se disputa. Ella será la encargada de reclamar, para Morena, el territorio que hoy, con engrosadas dificultades, administra Carlos Joaquín.

2. En el Edomex, el único partido que creció en la elección fue el PRI. Ni Morena, del presidente López Obrador, logró mantener sus votos. Y una de los artífices de ello es Ana Lilia Herrera Anzaldo: ex senadora, ex lideresa del PRI, ex secretaria de Educación y dos veces alcaldesa de Metepec. No lo dicen los propios, sino también los extraños: si el PRI plantea una candidata mujer en 2023 –lo cual se define el próximo año– y esa figura recae en la actual diputada, la pelea por el Edomex será la Madre de Todas las Batallas. Amén de su CV, Ana Lilia se disciplinó en la pasada elección, al aceptar la designación de Alfredo Del Mazo como candidato del PRI, y apoyar la campaña, cual si hubiera sido suya.

3. Xóchitl Gálvez. La polémica, pero efectiva hidalguense. El próximo año hay elección de gobierno en su estado natal. Y en dos meses, se definen candidatos, y todos, prácticamente (de Morena, el PRI, el PAN y el PRD) han hablado con ella para saber su postura. Ella lo ha dejado claro, en corrillos: busca la candidatura de una alianza contra Morena para la CDMX, en 2024; pero en tanto llega, es la fiel de la balanza en Hidalgo, y dependiendo de donde ponga sus fichas este 2022, podría ser que le allanen el camino para que encabece esa coalición en la Ciudad de México.

TEXCOCO, ADUANA PARA EL EDOMEX

Una vez superado el trago de la elección del 6 de junio en el Edomex, dicen que la candidatura de Morena para esa gubernatura debe pasar, literalmente, por una aduana y que está en Texcoco. Es decir, que el ungido está en ese municipio y, los más futuristas, dicen que está en esa área de la administración federal.

Por cierto que el titular de la Administración General de Aduanas del país, Horacio Duarte Olivares, es mexiquense, es de esa localidad y le interesa bastante el clima (político) del Valle de Toluca.

Y ahora que su área cobrará gran protagonismo, con una histórica inversión en modernización de infraestructura y tecnología, para atajar el contrabando y los ingresos ilegales, parece que tiene un camino bastante allanado hacia la capital del Edomex.

