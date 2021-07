México, en guerra

Sí, México está en guerra y no es una exageración. Tierra Caliente, en Michoacán, la sierra de Guerrero, Los Altos de Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y otras zonas más lo confirman. El problema es que el gobierno lo reconozca y lo enfrente.

Me pregunto cómo serán las reuniones diarias de seguridad de las que tanto se ufana el Presidente. Qué les dirá a los secretarios de la Defensa y Marina que, todos los días, a las 6:00 a.m. le dan el parte de esta guerra de baja intensidad que se crece día con día. ¿Que él tiene otros datos? ¿Hasta cuándo mantendrá su orden a las Fuerzas Armadas para no responder a los ataques de civiles que los emboscan, secuestran, insultan, desarman, roban, golpean y hasta matan?

Los desplazados, sus testimonios, los desaparecidos, los muertos, los grupos de autodefensas, las carreteras destruidas, los cortes a la energía eléctrica y al internet, los cruentos enfrentamientos están ahí, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Frente a eso, el gobierno de la 4T prefiere hablar de otras cosas. De la sucesión presidencial adelantada; de periodistas y medios de comunicación críticos; de su antipatía por España y su gobierno; de su simpatía y apoyo al régimen cubano; de la clase media aspiracionista e inmoral.

En República H, el nuevo programa de Heraldo Media Group dedicado a lo que ocurre en los estados y municipios, hemos dado seguimiento diario y detallado a los combates en la Tierra Caliente michoacana, al asedio de los grupos paramilitares en Los Altos de Chiapas, a los despojos del narcotráfico a pobladores de la sierra de Guerrero, al “baño de sangre” en Zacatecas y Tamaulipas. Todos esos son territorios en guerra, y los gobiernos, federal y estatal, prefieren ignorarlos. No hablar de ellos.

Las imágenes de los enfrentamientos, los testimonios de mujeres, niños y ancianos atrapados durante días —sin comida ni agua— por las balas del narcotráfico, las carreteras destruidas, los cadáveres regados por las calles, la saña de los asesinos, los hombres armados y encapuchados, sus mensajes por redes sociales no son escenas de Somalia, ni de Afganistán o Siria. Es México.

En el caso de Los Altos de Chiapas, se trata de grupos paramilitares que —hace más de dos décadas— fueron creados, entrenados y armados por el gobierno para contener al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando el EZLN se convirtió en una mera referencia histórica, los paramilitares prevalecieron ante la negligencia e indolencia del gobierno. Es verdad que estos grupos de civiles armados nacieron bajo administraciones omisas y por la legítima necesidad de defenderse. La delincuencia organizada aprovechó para cooptar a algunos de ellos.

México vive una guerra no reconocida, pero en la mañanera prefieren hablar de qué tan relevante es la discusión en Twitter.

