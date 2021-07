"Mayor intervención. Cuando faltan resultados, la realidad no se ajusta a los deseos, no se consigue el acompañamiento de la razón y tampoco la confianza de los agentes productivos. La economía se deteriora: disminuye la inversión, la actividad, el empleo, el ingreso y el nivel de bienestar. Ahí es cuando el autoritarismo se profundiza, se mal utilizan los recursos y se considera necesaria la intervención directa del gobierno en las actividades productivas. No se valora el costo beneficio de ese tipo de intervención y se trastocan las leyes económicas que no son ideología, tanto como el reflejo de la conducta racional de los individuos. Mal camino llevamos cuando perdemos el piso de la realidad y creemos que querer es suficiente para conseguir. Gas, gasolinas, electricidad, y cualquier fórmula de bienestar, requiere de: recursos, talento, realismo y mucho trabajo".

SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

PAL