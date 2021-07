¿Tienen otros datos?

Más de dos millones 600 mil mexicanos se han contagiado de covid-19 de marzo de 2020 hasta el pasado fin de semana y hay otros 450 mil casos sospechosos; en el ámbito de las defunciones, hemos perdido a más de 250 mil. Pero en la vida cotidiana, parece que la mayoría tiene otros datos.

En CDMX, los contagios crecieron 192.6 por ciento en las últimas cuatro semanas, pasando de 3 mil 589 a 10 mil 501; este ritmo de infecciones no se daba desde marzo de este año, cuando ya iba en claro declive la segunda ola; pese a ello no pasaremos a semáforo naranja, pues la autoridad informó que seguiremos en amarillo al menos hasta el 18 de julio.

Pareciera que las tres nuevas variantes de covid-19 encontradas en México no significan nada: el mayor porcentaje de la población ha regresado a su vida diaria, las marchas se reactivaron y otras aglomeraciones están a tope (tan sólo el fin de semana me invitaron a dos eventos distintos en la ciudad a los que asistirían más de 50 personas, no fui, aunque otros sí llegaron).

Pensar que la primera dosis de la vacuna nos hará inmunes al virus es un error; mucha gente ha dejado de usar mascarillas una vez vacunados, pero la realidad es que se necesita un mes como mínimo para que el organismo adquiera la protección que otorga la dosis, aunque no cubre al 100 por ciento, de ahí que haya casos positivos aun estando vacunados.

“La gente se está confundiendo. No todos están vacunados, hay una gran parte de la población que continúa siendo susceptible y, en segundo lugar, las vacunas no son 100 por ciento efectivas contra las infecciones: así que algunas personas se van a seguir infectando. Lo que necesitamos es que los índices de hospitalización y mortalidad se mantengan a la baja”, declaró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 28 de junio.

Pero la “realidad” para muchos es que “esto ya se acabó”, frase que se ha hecho común en las últimas semanas, al menos, entre los chilangos. Conductores de aplicaciones lo dicen, los caminantes, paseantes y visitantes.

¿Hay una mala información de las autoridades?, ¿están transmitiendo un sentido equivocado a la población?, ¿alguien se está dando cuenta de esto?

Tal vez, es porque el flujo de la información ha bajado, recordemos que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, lleva lo que va de este mes hablando más de vacunas que de niveles de contagio, pasa lo mismo a nivel CDMX.

Estamos cruzando la tercera ola de covid-19, hay que aceptarlo, asumirlo y hacer lo propio para evitar más contagios, esto sólo se logrará manteniendo las medidas de cuidado, distancia e higiene que, por lo visto, permanecerán con nosotros por un largo, largo tiempo.

