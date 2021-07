Sheinbaum queda expuesta

Nadie duda que la jefa de Gobierno es la candidata del Presidente. Pero lo que a simple vista parece fortaleza, le abre varios frentes. La coloca bajo la lupa, la convierte en flanco vulnerable y puede lastimarla políticamente.

El Presidente dio el banderazo a la sucesión no porque así lo hubiera calculado hace tiempo, sino porque las circunstancias forzaron adelantar el reloj electoral. Para ayudarle a sortear las dos crisis que la arrastraban, la tragedia en la Línea 12 y el descalabro electoral, debió blindarla con su protección. Pero, para ella, el que la respaldara, significó quedar descobijada. El manto que la cubre es sólo el del Presidente. Desde luego, por ahora alcanza, pero de cara a 2024 será insuficiente.Él ha debido ser quien la arropa, le resuelve crisis y la coloca en la carrera presidencial. ¿Tiene vida política propia o su suerte será sólo la que AMLO decida o pueda garantizarle?

López Obrador está lejos de estar contento con Claudia Sheinbaum. Para el primer círculo presidencial, e incluso el de la propia jefa de Gobierno, es evidente. El Presidente se vio obligado a salir en su rescate. No es novedad que ella está supeditada a las decisiones de Palacio, y su lealtad es a prueba de fuego, pero el costo de protegerla ha sido elevado.

Al Presidente no le gustó el manejo de la crisis por la Línea 12 y, si bien dejó correr el primer dictamen, el manoseo con el que se trató generó descontento. Pero la molestia mayor se dio por los resultados electorales en la capital.

El descalabro contrastó con el escenario nacional. Mientras en el país Morena ganó 11 de 15 gubernaturas, en la CDMX perdió 9 de 16 alcaldías. AMLO sabe, porque avaló que así fuera, que Sheinbaum llevó mano en la selección de candidaturas y estrategia. Nadie, vaya, ni el presidente del partido Mario Delgado, ni Andrés López Beltrán, hijo del Presidente, tuvieron margen. La derrota, pues, a los ojos del mandatario, tiene responsable.

Por eso, para librarla de ambas crisis, adelantó la sucesión. Y, lejos de abrir la baraja, la cerró. Los seis nombres mencionados en la mañanera, hace unos días, fueron, de paso, pretexto para mandar un mensaje a Ricardo Monreal. El senador quedó agraviado.

“Lo que él ha mencionado son funcionarios de él, sus empleados, sus dependientes”, nos dijo en la radio, en MVS Noticias. Y fue más allá: “Yo creo que está muy a destiempo, está muy apresurado, muy precipitada esta decisión”. Monreal no es enemigo pequeño. Enviarlo a lacongeladora tres años, cuando no sólo es necesario sino estratégico desde el Senado, no parece buena idea. Del canciller Marcelo Ebrard mucho se ha dicho, pero él ha optado por elbajo perfil, y no enredarse en la adelantada sucesión. Las cartas se abrieron a destiempo. Sheinbaum quedó expuesta, Monreal lastimado, y Marcelo con la posibilidad de acomodar su juego de acuerdo a las circunstancias. Por lo pronto, nadie podría cuestionar que AMLO tuvo continuidad de su gestión con Ebrard como sucesor en la Ciudad, como tampoco es noticia que el secretario tiene vida propia y, así como genera adhesiones, también habrá quien vea en él amenazas. Se adelantó 2024.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

