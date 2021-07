No hay que bajar la guardia

Una de las peleas más importantes de 2021 ha sufrido un nocaut lamentable. El tercer combate entre Tyson Fury y Deontay Wilder, programado para el 24 de julio en la T-Mobile Arena, de Las Vegas, ha tenido que ser pospuesto debido a la infección de COVID-19 de Fury, quien es campeón mundial de peso completo del WBC.

Wilder mantuvo ese título durante cinco años, haciendo 10 defensas y logrando ser considerado el más temido peleador del orbe, dado que su récord de 42 victorias, con 41 nocauts, representa el máximo porcentaje de esto último en la historia de los pesos completos.

Se vieron por primera ocasión en 2018 en el Staples Center, de Los Ángeles; Fury dominó el combate con boxeo inteligente, pero los bombazos de Wilder lo llevaron a la lona en dos ocasiones, y el resultado final fue empate.

El 22 de febrero de 2020 se dio la revancha. Wilder insistió en pelear la segunda contienda, para limpiar de su marca ese empate, confiado en que saldría con la mano en alto. Para su sorpresa, y de la gran mayoría de los aficionados y expertos del mundo, Tyson Fury dio una paliza al ahora excampeón, derribándolo en dos ocasiones, hasta que el réferi y su esquina decidieron detener el combate en el séptimo round.

Ése fue el último gran evento previo a la pandemia. Existe un contrato de revancha para la tercera contienda, pero con el COVID-19 y la falta de lograr concretar esa trilogía, se tuvo que recurrir al tribunal de arbitraje, quien decidió que sí era procedente y se tenía que hacer.

La noticia del contagio de Fury cayó como un balde de agua helada; todo estaba listo, y a tan sólo dos semanas, después de meses de preparación de ambos, la pelea tiene que ser retrasada y se espera que se reprograme en algunos meses.

Es evidente que seguimos viviendo una pandemia y que muchas cosas se han relajado en cuanto a las medidas de precaución. Es difícil de creer que un evento multimillonario haya sufrido los efectos de esta terrible situación global.

Esto nos lleva a entender que no hay que bajar la guardia; debemos protegernos en todo momento y eso solamente puede ser decisión personal. Hay países o estados que han modificado los mandatos de uso de cubrebocas y otras medidas sanitarias; hay lugares en donde es evidente que la gente está como si nunca hubiera pasado nada y se regresó a la libertad absoluta.

Es cuestión de cada uno entender que esto aún no acaba y que es decisión propia los cuidados que se deben de tener. Hay mucha presión social: saludo, abrazo y beso; fiestas y reuniones sin cuidados, ya no usar la mascarilla, ya no tener cuidado en qué se toca, qué se limpia, así como en el lavado de manos, etc…

Ojalá todos pudiéramos meditar el tema y entender que es necesario cuidarse y arropar a los cercanos a nosotros, y enseñar a quienes no lo ven así para, entre todos, proteger el futuro inmediato.

Hoy fue la posposición de una de las peleas más importantes del año, mañana serán los Juegos Olímpicos sin público en Japón; también podría ser regresar a un encierro obligado y seguir perdiendo vidas de seres queridos… ¡No bajemos la guardia!

Hay una lista interesante de los resultados de peleas en boxeadores que tuvieron COVID-19. Es alarmante analizar lo que ha sucedido, y existe la recomendación expresa de someter a cualquier peleador que contrajo el virus a realizarse exámenes médicos adicionales a los normales, dentro del protocolo de seguridad del boxeo.

MIRADA. La pandemia nos ha enseñado que todos somos iguales y hay una luz única en los ojos de cada uno. Foto: Cortesía

Algunos resultados dignos de analizar:

Miguel Berchelt pospuso su pelea contra Oscar Valdez por COVID-19; cuando se realizó, Berchelt fue brutalmente noqueado en 10 rounds, perdiendo su título mundial superpluma WBC.

Serheii Bohachuk pospuso su pelea al contraer el virus y, al regresar al ring, perdió su récord invicto y su campeonato continental WBC, al ser noqueado en ocho rounds por Brandon Adams en Puerto Rico.

Aleksandr Povetkin pospuso su revancha contra Dillian Whyte por este tema y posteriormente fue fácilmente dominado y brutalmente noqueado por Whyte en cuatro rounds, quien recuperó así su campeonato mundial interino de peso completo en Gibraltar.

Luis Nery regresó al boxeo, tras recuperarse del COVID-19, y perdió su invicto y su campeonato mundial supergallo WBC, al ser noqueado en siete rounds por Brandon Figueroa.

Nordine Oubaali volvió igualmente para perder su campeonato mundial gallo, al ser noqueado en cuatro rounds por Nonito Donaire.

Es un tema delicado que las comisiones de boxeo del mundo deben de atender.

¿SABÍAS QUE...?

El uso de cubrebocas es la mejor defensa ante el COVID-19, ya que 95% de los contagios vienen por ingresar el virus por boca o nariz. Llega a ser cansado e incómodo, puedes ser socialmente cuestionado, por ser precavido, pero lo que sí es una realidad es que nos salva de contraer el virus que ha matado a millones de personas en el mundo.

Esto nos ha dado una gran enseñanza a todos, pues la pandemia nos ha dejado claro que todos somos iguales y que siempre habrá un brillo especial en nuestros ojos. Hay tanta belleza en la mirada de cada persona, sin importar sexo, edad, nacionalidad, raza o estrato social.

EMBLEMA. El fuerte de El Álamo, escenario de una batalla histórica, en donde el boxeo ha estado presente. Foto: Cortesía

ANÉCDOTA DE HOY

El próximo sábado se tendrá un gran combate en la división superwelter, donde nuestro orgulloso campeón WBC, Jermell Charlo, quien también tiene los títulos IBF y WBA, se enfrentará al campeón WBO, el argentino Brian Carlos Castaño, en San Antonio, Texas.

Recuerdo algo que sucedió en la conferencia de prensa precisamente en esa ciudad, cuando El Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, se enfrentó a Pernell Whitaker en el Alamodome.

Estaban reunidos los medios de comunicación precisamente en la Plaza de El Álamo, histórico monumento donde se llevó a cabo una batalla entre los ejércitos de México, liderados por el General Santa Anna, y las fuerzas militares de Estados Unidos.

Don King, con su característico estilo, procuraba promover este combate y gritaba con fuerza: “Remember the Alamo! —recordando lo que sucedió en este acto histórico— y eso mismo pasará este próximo sábado 12 de septiembre; ¡México se vengará de aquella triste derrota y Chávez vencerá a Whitaker!… Remember The Alamo!”.

Mi papá empezó a jalar a Don King del pantalón para llamar su atención, hasta que éste volteó y Don José le dijo: “¡Don, no seas güey, esa batalla la ganó México y por eso existe el lema: ‘Remember the Alamo!’”.

King abrió los ojos y gritó: “Yes, yes (sí, sí), ¡México repetirá la hazaña! ¡Cuídense todos! Remember the Alamo!”.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

PAL