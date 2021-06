¿Biden en México?

Solo en pocas ocasiones México fue el destino de la primera visita extranjera de un presidente estadounidense. De los trece presidentes que han gobernado EUA después de la Segunda Guerra Mundial, únicamente dos, Gerald Ford en 1974 y George W. Bush en 2001, visitaron México en su primera salida al extranjero. Quizás por eso no sorprende tanto que en vez del presidente Joe Biden, es la vicepresidenta Kamala Harris la que llega a México en la primera visita de más alto nivel que realiza la nueva administración estadounidense a un país con el que comparte una de las fronteras más largas, así como una gran cantidad de temas económicos, de seguridad y migración.

Visitar al vecino es una buena costumbre. No obstante, en el caso de EUA y México, las actuales circunstancias políticas no ayudan. De este lado de la frontera se encuentra un gobierno que combina la amabilidad diplomática con las provocaciones constantes hacia la administración demócrata, pese a las señales de buena voluntad del gobierno estadounidense. De hecho, a pocos días de iniciarse la visita de Kamala Harris atestiguamos un sorprendente intercambio de información sobre la cancelación de la reunión de la vicepresidenta en el Senado. Asimismo, no es descartable que el ambiente postelectoral “contamine” la agenda que tiene como objetivo central el tema migratorio.

Pero a pesar de la visita de Kamala, falta por saber cuándo viajará a México el presidente Biden. Para la gran mayoría de los jefes de la Unión Americana, México fue el país visitado en el primer año del mandato. Solo unos pocos, como Jimmy Carter, George Bush y Bill Clinton, escaparon de esta regla. De hecho, considerando los 30 años transcurridos desde el fin de la Guerra Fría, cinco presidentes estadounidenses visitaron México catorce veces. Eso da una media de casi tres viajes por cada presidente, siendo Donald Trump el único que no acudió y George W. Bush quien lo hizo seis veces.

Este miércoles Joe Biden viajará a Europa donde permanecerá varios días. Será su primera visita al extranjero, siguiendo la tradición de algunos de sus antecesores de dirigir los primeros pasos al Viejo Continente. El presidente se reunirá con el ejecutivo británico, asistirá a la reunión del G7 en Cornwall, Reino Unido, y participará en la cumbre de la Alianza Atlántica en Bruselas. También celebrará una cumbre entre EUA y la Unión Europea. Finalmente, el encuentro con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 16 de junio en Ginebra, cerrará su agenda en Europa.

Después del tour europeo, la pandemia deja de ser excusa para no realizar otras visitas, como a México. Lo que sí puede impedirlas es la circunstancia política que acompaña a la relación bilateral. Por lo pronto México debe conformarse con lo que parece ser una visita disciplinaria por el tema migratorio, y por seguir esperando el nombramiento de un embajador estadounidense. Es una ausencia que denota un distanciamiento de los Estados Unidos hacia su vecino, sin perder el pragmatismo.

BEATA WOJNA

Profesora de Relaciones Internacionales

Tec de Monterrey

@BeataWojna