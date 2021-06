Lola Cortés: “Nadie te prepara para decirte: ‘ya no puedes tener hijos’”

“A MÍ ME PREPARARON PARA LA MENSTRUACIÓN, PARA EL NOVIO, PERO NO PARA CUANDO YA SE ACABA LA POSIBILIDAD DE TENER HIJOS Y ME DEPRIMÍ”: LOLA CORTÉS

Lola Cortés, ¿tú ya no quieres más hijos?

“Ni quiero más hijos, es más yo ya no puedo, ya acabé, el doctor me checó y me dijo: -Ay Lolita, pues ya terminamos, tú ya estás de salida, tú ya no vas a tener hijos-. Ese día salí deprimida, porque nadie prepara a las mujeres para cuando llega el momento de: “ya nunca más puedes tener hijo”, a mí me prepararon para el primer beso, para la menstruación, para él novio, pero no para cuando se acaba todo y duré como cinco días completamente sin entender qué me pasaba, porque nadie me avisó que se siente, pero ahora estoy súper feliz, porque ya tuve a mis dos hijos, tengo nietos, yo ya viví”.

¿Además puedes hacer el amor tranquila sin temor a embarazarte?

“Yo, con que haga el amor aunque no sea tranquila, pero que me lo hagan, le he pedido mucho a Dios y a la vida encontrar un hombre que me ame como soy, que sea altruista, encantador, que ame la música, que haga deporte, paciente, trabajador y que no me vea como competencia sino como parte de un equipo”.

¿Entonces un actor queda descartado?

“Eso me quedó clarísimo, lo aprendí perfectamente a la mala, tengo que encontrar un hombre completamente fuera de mi carrera, pero agradezco que pude darme cuenta qué puedo hacer un negocio produciendo teatro que es lo que amo más que nada en el mundo”.

EL “CANELO” LE JURÓ A FERNANDA SER SIEMPRE FIEL, QUE YA NO TIENE ANSIAS DE NADA, PORQUE NO FUE NINGÚN MONJE DESCALZO Y LE SOBRARON TODAS LAS MUJERES

La mayoría de los boxeadores gastan su plata en los amigotes y borracheras, pero el “Canelo” es espléndido con su hijita de 4 años y le compra bolsas de 100 mil pesos. Fernanda se sacó la lotería con este guapo, triunfador, que juró serle fiel, porque él no fue ningún monje descalzo, vivió. No es que no haya conocido mujeres, le sobraron las modelos más guapas, todas querían con él, tuvo a las que quiso y ya no está ansioso de nada, no quiere verse en el espejo de Bill Gates que por poner cuernos, Melania lo divorció y para relajarse ella alquiló una isla en Grecia y pagó 200 mil dólares la noche y eso que todavía no le sale el gusto por andar paseando muchachitos.

NIURKA SE VOLVIÓ EL ORÁCULO ¡TODOS LA CONSULTAN COMO CONSEJERA UNIVERSAL!

Niurka ya se volvió el oráculo, ¡todo mundo la consulta sobre temas variados!. Es nuestra consejera universal, no tiene pelos en la lengua y, además de deslenguada, no tiene ningún empacho en decir las verdades y sus consejos resultan muy edificantes. Dijo que espera que a Juan Osorio con su joven novia Eva Daniela se le pare ¡pero no el corazón! ¿Te das cuenta de los buenos deseos de Niurka a su ex marido?

POR SHANIK BERMAN

MAAZ