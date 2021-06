AMLO mano dura, Monreal firme, García Hernández soberbio

Por las últimas patadas de ahogado que dio Gabriel García Hernández, después de que lo despidiera de manera fulminante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la imagen que dio el defenestrado funcionario es que es un personaje tan soberbio como ambicioso.

La forma en que el presidente le reclamó al ex poderoso controlador de los programas sociales, jefe de los superdelegados y de los siervos de la Nación, las fallas que cometió en el encargo que se la habría dado en el pasado proceso electoral, fue por demás llena de enojo.

Lo falla más grave de García Hernández fue que MORENA sufrió una sentida derrota en la CDMX, su principal bastión, y en el Estado de México donde perdió los más importantes municipios del territorio mexiquense.

Todas esas derrotas le han sido imputadas a la ineficiente operación que habría realizado Gabriel García Hernández.

La periodista Leti Robles de la Rosa subió lo siguiente en su cuenta de twitter:

“!Haz lo que quieras Gabriel”, fue la expresión del presidente de la república cuando regañó el martes (22 de junio)a Gabriel García , por su deficiente trabajo en la CDMX. Me cuentan que el mandatario le dijo: “Tú fallaste”…

Después del despido de García Hernández la citada comunicadora volvió a tuitear:

Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) twitteó a las 10:26 a. m. on vie., jun 25, 2021: Gabriel García regresa al @senadomexicano en medio de versiones q será “la cuña” de @RicardoMonrealA, con miras a quitarle el poder. ¿Cómo lo hará? Nunca contestó la llamada a senadores de Morena cuando lo buscaron. ¿En razón de qué pedirá su apoyo? ¿Con un poder que no tiene?… (https://twitter.com/letroblesrosa/status/1408446385318371339?s=03)

García Hernández pretendió regresar al senado como una estrella cuando, fuentes muy confiables de esta columna, informaron que, antes de saber que su destino era la cámara alta como un simple legislador más, habría convocado a su equipo en la Secretaría de Bienestar suponiendo que ser titular de esa dependencia era su siguiente encargo en el equipo de AMLO.

Al ver que no sería secretario de bienestar, García empezó a correr la versión de que “sería un equilibrio de Monreal en el senado”.

Nada más lejos de la realidad. Monreal ha sido un verdadero apoyo a las iniciativas presidenciales construyendo consensos con todas las fuerzas políticas, mientras que García Hernández, mientras que manejaba el dineral de los programas sociales, nunca atendió el llamado de los senadores que lo buscaron en busca de apoyo.

La fortaleza de Monreal la describió con toda puntualidad el senador michoacano Germán Martínez:

Dijo que cree que un liderazgo como el de Ricardo Monreal, para hacer política en el Senado, donde no hay mayoría de MORENA, es, hasta ahora, insustituible.

El senador de Morena comentó que si Gabriel García fue sustituido es porque no alcanzó las metas que se le habían pedido: “rindan frutos de apoyo popular, no tengo por qué no decirlo, yo creo que el presidente en ese sentido quiere ajustar, quiere apretar la labor de bienestar. Si hubieran estado bien las cosas, lo hubiera mantenido”.

Durante una entrevista el michoacano afirmó que cree en los cambios que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde un principio dejo muy claro que no había ningún inamovible, no había ningún inatacable y que el único que mandaba era él.

Germán Martínez afirmó que no está de acuerdo con que los cambios van en contra de Monreal: “yo aquí sí quiero romper una lanza a favor de Ricardo Monreal, porque ha hecho política. Él hace policía en una Cámara en donde no tiene mayoría Morena y él ha hecho política”.

Lo que significa que ha escuchado a los adversarios: “sacó la Guardia Nacional por unanimidad, prácticamente. En algunas situaciones, la verdad, se ha visto apretado por las decisiones que quiere la Presidencia de la República, pero no tiene la mayoría.

Conclusión:

AMLO demostró que sólo él toma las decisiones con respecto a la permanencia de sus colaboradores y el destino que les espera.

Monreal sigue siendo el líder fuerte de los senadores de MORENA y el constructor de consensos en la JUCOPO.

Y Gabriel García, como reza el título de la célebre novela de su casi homónimo García Márquez, empieza a vivir sus 100 años de soledad política.

Tamaulipas, García Cabeza de Vaca y la crónica de una prisión anunciada.

Digno de novela de García Márquez, llena de intrigas, acusaciones, complicidades, albazos y la cárcel como destino final, el perverso gobernador tamaulipeco Francisco Javier García cabeza de Vaca, ha comenzado un triste calvario que, como en la obra del Nobel colombiano, parece ser el único personaje que ignora su desenlace.

Recordemos que la Fiscalía General de la República busca detenerlo para que se le procese por la presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

En abril la Cámara de diputados federal aprobó su desafuero, hábilmente, optó por refugiarse en la Legislatura de su estado (que está por fenecer), en donde su partido tiene amplia mayoría, y lo declaró improcedente.

Sin embargo, el pasado 6 de junio, la ciudadanía tamaulipeca, en un drástico gólpe de timón, le retiró su apoyo electoral a Cabeza de Vaca, quitándole 16 de los 22 distritos locales que gobernaba y dándoselos a su acérrimo rival MORENA, con lo que la LXV Legislatura, tendrá amplia mayoría opositora en el Congreso del Estado para los siguientes tres años.

Ante tal fatalidad (para el nuevo "gober precioso") en una patética intentona de acomodar la Constitución y las leyes tamaulipecas al contentillo del gobernante deseperado por salvar el pellejo, el desprestigiado perseguido mandatario, instruyó al agonizante Congreso de Tamaulipas aprobar modificaciones a la Constitución con la finalidad de evitar que Morena en la próxima legislatura le retire el fuero.

La iniciativa del PAN consiste en adicionar un párrafo tercero al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, y un párrafo tercero al artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

La modificación a la Constitución establece que “en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable”.

Ni tardos ni perezosos, los integrantes de la dirigencia nacional de MORENA, así como sus futuros legisladores locales, anunciaron que revisarán el tema de la controversia constitucional como ellos lo hicieron con el tema del desafuero.

Mario Delgado sentenció que en el caso del gobernador de Tamaulipas solo hay un camino; "el de la cárcel. Va a ser muy difícil que un gobernador que hizo tantas fechorías, donde hubo tanta corrupción, no vaya a enfrentar la justicia".

No es baladí mencionar, que como en toda buena novela tragicómica, existen personajes secundarios, que buscan sacar beneficios propios durante el climax, tal es el caso del polémico equipo de abogados del Gobernador, encabezados por el Roberto Gil Zuarth. Para ellos habrá seguramente jugosa tajada económica, más si les es aceptada la estrategia jurídica con todo tipo de chicanadas, incostitucionalidades y albazos legislativos sin el menor pudor o decoro político. Total, el desauciado tiene que ir a todas.

Así el borrascoso panorama que se le avecina a García Cabeza de Vaca.

EL HERALDO RADIO Y SU SEGÚNDO ANIVERSARIO EN ASCENSO.

A pesar de las drásticas condiciones que ha impuesto al mundo entero la Pandemia del Covid 19, condiciones que pegaron tanto en lo económico como en el cambio de formas de informarse, entretenerse y opinar de las audiencias de los medios electrónicos, El Heraldo Radio llega a su segundo aniversario con un ratting muy plausible que lo ha colocado ya en el top ten de las frecuencias con mayor número de seguidores.

Ya algunos años antes de la Pandemia los medios electrónicos vivieron una depuración dictada por las audiencias.

A diferencia de estaciones con años de existencia como Radio Centro y la misma XEW, que tuvieron que modificar sus programaciones ante la sensible pérdida de públicos que sufrían, El Heraldo Radio decidió innovar sus categorizaciones y hoy por hoy es la frecuencia con mayor crecimiento en México.

Muchos se preguntaron: ¿Cuál es la apuesta de empresarios como Ángel Mieres y Alejandro Arai, así como jóvenes consagrados en el oficio periodístico como Franco Carreño y Alfredo González al impulsar El Heral Radio?

En 1921 fue cuando la radiodifusión llegó a México. Con su pequeño equipo los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su transmisora en la planta baja del desparecido Teatro Ideal.

Esas épocas heroicas de la radio en nuestro país hoy que han pasado a la historia, dejan una simiente para que las frecuencias del siglo XXI asuman conductas agresivas y riesgosas en ocasiones para ganar espacios de credibilidad y confianza entre los ahora exigente públicos de los medios electrónicos en México.

Y con una visión muy clara del futuro de los medios electrónicos en nuestro país, Ángel Mieres, Alejandro Arai, Franco Carreño y Alfredo González han sabido estar a la altura del reto de crear el estilo que nuestra nueva sociedad exige de las frecuencias de radio y TV.

Noticieros con interesantes entrevistas, secciones de turismo, gourmet y espectáculos con una perspectiva renovada, selecciones musicales para los más diversos gustos, son los elementos que tienen a El Heraldo Radio como la empresa de medios más pujante de México, a pesar de los pocos años que tiene de haber iniciado actividades.

Yo soy un orgulloso colaborador del programa de noticias y comentarios El Dedo en la Llaga, de la incansable Adriana Delgado, donde cada lunes participo de una manera profesional y comprometida.

“Las armas se deben reservar para el último lugar, donde y cuando los otros medios no basten.” Nicolás Maquiavelo.

Misceláneas:

1.- Jueces de Oaxaca descongelaron las cuentas del hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual de la agresión de la saxofonista María Elena Ríos. La UIF de Santiago Nieto se apresta a corregir ese despropósito de los juzgadores oaxaqueños.

2.- El funcionamiento del C5 instalado en Cancún por el gobierno de Carlos Joaquín González, Los habitantes de ese municipio han celebrado la disposición que mejoró sustantivamente su seguridad.

3.- El PAN en Guanajuato perdió en las pasadas elecciones tres municipios claves para su economía. Silao, el municipio que más impuestos genera a nivel federal en toda la república con Carlos García de Morena; San Miguel Allende con Mauricio Trejo Pureco y Salamanca ante MORENA, asiento de la refinería Antonio. M. Amor.

