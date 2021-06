La importancia del número 17

Después de las elecciones del 6 de junio, el partido Morena gobernará en 17 estados. El PAN lo hará en ocho; PRI, en cuatro; Movimiento Ciudadano, en dos, y PVEM, en uno. El año que viene habrá elecciones en seis estados: Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Alguno de ellos, seguramente lo ganará el partido del Presidente.

Para hacer cambios a la Constitución, además del voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en la Cámara de Diputados, se necesita la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir: 17.

Hemos discutido ampliamente sobre el decreto presidencial que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con ello la extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni siquiera fue una reforma constitucional, es un decreto violatorio de los artículos 97 y 100 de nuestra Carta Magna.

La respuesta más común a la pregunta, ¿para qué extender el mandato del presidente de la Suprema Corte?

—Ah pues porque el Presidente se quiere reelegir y necesita que se avale el cambio constitucional. ¿Si no, para qué?—

Pues les tengo malas noticias. El Presidente ha dicho, firmado y confirmado que no se va a reelegir, pero ahora más que nunca tendrá el poder para cambiar la Constitución. Hubo festejos en la Ciudad de México porque Morena perdió la mitad de las alcaldías, pero a pesar de haber perdido 53 curules, es el gran ganador de las elecciones. El próximo año tendrá más de 17 estados y con sus partidos aliados puede atreverse a presentar la reforma constitucional que permitiera la reelección en México y conseguir su aprobación.

Además, el próximo coordinador de la bancada priísta será Rubén Moreira (sí, quien sucedió, perdón —quiero decir “ganó”— la elección en Coahuila inmediatamente después de que su hermano Humberto fuera gobernador). Sí, el mismo que ha votado a favor todas las reformas más controversiales de Morena. ¿Será que algo le saben? ¿Lo habrán amenazado con la UIF? ¿Algo así como que su hermano dejó al estado con una deuda de dos mil 500 millones de dólares? Por eso ya no sorprende escuchar al Presidente diciendo que es posible pactar con el PRI.

No solo él, su esposa Carolina Viggiano, ex dirigente nacional del tricolor, también será diputada federal, quien entra al Congreso por la vía plurinominal. Fue clave en la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto, como coordinadora de invitados especiales, así como en la campaña política y elección de Alejandro Murat en Oaxaca.

Y si algunos diputados del PRI deciden cambiarse a la bancada de Morena e inflar a ese partido, el camino para tener los votos y conseguir reformas constitucionales —como la reelección—, sería posible.

Es cuánto.

POR JORGINA GAXIOLA

INTERNACIONALISTA

@JORGINA_GAXIOLA

