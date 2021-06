Políticas de género en la iniciativa privada ¡Ya!

El mundo ya cambió en materia de género. La revolución se encuentra en marcha y México no es la excepción. Si bien, el punto central es feminista y el feminismo, los hombres no podemos quedarnos al margen y, al mismo tiempo, ambas partes debemos reconocer que juntos hacemos más; complemento y no antagonismo.

Ahora, para que el género masculino se sume a la equidad de género, debe comprender esta nueva realidad, hacer un alto y analizar cuál es su papel y, si no lo sabe, que se capacite, sensibilice y estudie, debemos cambiarnos el chip de manera permanente.

Muchos esfuerzos se están realizando en materia de equidad de género y, de los más visibles, son las acciones que implementan los entes públicos para procurar erradicar los estereotipos y prejuicios de género, como una de las causas de violencia en contra de la mujer.

También, los mecanismos que ejecutan los organismos internacionales para verificar el camino que están siguiendo los Estados en aras de eliminar la violencia, a través de su legislación, políticas públicas, planes nacionales, transparencia y acceso a la información, entre otros.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional integrado por 38 Estados miembros, cuenta con el Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Región (@MESECVI), en el que se analizan diversos indicadores para verificar que los Estados estén avanzando en estos asuntos de vital importancia.

En su tercer informe reporta cómo los gobiernos han capacitado a periodistas, para avanzar en acciones, junto con los medios de comunicación y agencias de publicidad, para difundir los derechos de las mujeres.

Equidad de género en la iniciativa privada

No obstante, la propuesta en este artículo es que también volteemos a ver, analizar y resaltar lo que está haciendo al respecto la iniciativa privada, para que así, como comento líneas arriba, además del complemento entre mujeres y hombres para avanzar en esta agenda, también exista entre los entes públicos y las empresas.

En este sentido puedo, por ejemplo, destacar cómo el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, a través de un convenio de colaboración, capacitó en estos días a 119 colaboradores y colaboradoras de El Heraldo Media Group en prevención de violencia contra las mujeres.

Asimismo, esta misma empresa con la que escribo, suscribió el 19 de mayo, a través de su Vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social, la declaratoria de inicio del proceso formal para la implementación de una Política de Género, que permitirá garantizar un ambiente laboral en igualdad, sin discriminación y libre de violencia, buscando alcanzar la meta de convertirse en el primer medio de comunicación certificado en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación.

La lucha es de mujeres -mi reconocimiento-, pero el reto es de todos: hombres, mujeres, gobiernos e iniciativa privada. ¿Te sumas?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

DR.ECHOSHUMANOS@OUTLOOK.COM

@JLAYOUB

MAAZ