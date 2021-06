Juego nuevo en Edomex. Ana Lilia, la góber

La elección local en el Estado de México dejó nuevos rostros y nuevos contrapesos políticos. Los que cantaban la lotería antes, perdieron la voz; los que partían la baraja, perdieron el filo, y los que repartían, ahora están por formarse en la fila de los que piden. Esto es mano, baraja y juego nuevos.

CAMINO AL GOBIERNO

La segunda mujer más votada de todo el país, en su trayecto hacia San Lázaro en esta elección, es una mexiquense, quien por cierto fue la persona con más votación de todo el Edomex –de aquellas que buscaban una diputación– y una política y servidora pública que nunca ha perdido una elección: Ana Lilia Herrera. En el distrito federal XXVII, con cabecera en Metepec, Edomex, la priista logró la diputación en una jornada que reunió a más de 60% de ese listado nominal.

Obtuvo nada menos que 106 mil 119 votos. Está entre las 10 personas con mayor votación a nivel nacional. Nunca ha perdido una elección y por segunda vez consecutiva fue calificada como una de las cinco diputadas más productivas por el Buró Parlamentario, una de las mediciones más estrictas.

Ésta no es una cara nueva ni una baraja distinta, pero definitivamente le abrirá una mano distinta en el juego con los nuevos protagonistas. O en otras palabras, quien aún no la vea como la más seria precandidata al gobierno estatal, debería irse a dar una vuelta a la Clínica de la Luz.

CAE EL REINO DE TEXCOCO

Junio no parece ser un mes para que los señoríos texcocanos conserven su poder. Así como Texcoco perdió a su tlatoani en junio de ese año –en el camino de la Conquista española– otro jefe de ese grupo perdió poder ese mismo mes, 501 años después.

La elección del 6 de junio fue fatídica para el grupo del senador texcocano Higinio Martínez, el GAP, el cual perdió los municipios mexiquenses más grandes e importantes que ostentaba: Naucalpan, con Patricia Durán; Tlalnepantla, con Raciel Pérez, y Atizapán, con Ruth Olvera, entre otros.

Al parecer, en los municipios donde el segmento de Morena que obedece a Higinio Martínez enfrentó a la alianza PRIANREDÉ, no ganó. Sus mayores victorias están en demarcaciones donde no se enfrentó a esa coalición, por ejemplo, en Texcoco mismo,

Tultitlán, Chimalhuacán e Ixtapaluca. Algunos dicen que eso no es coincidencia, sino producto de una negociación con los otros partidos, donde tiene buena interlocución con azules y tricolores.

Pero la pérdida de los territorios más grandes y potentes lo ponen en una situación en la que y no se le ve a Higinio como el principal picaporte con la 4T. El Congreso local tendrá prácticamente mitad y mitad las coaliciones PRIANREDÉ y

Morena-PT-NA. Los coordinadores de bancadas ya no pastorean un rebaño tan grande. La Cámara está en tantos iguales.

El número de municipios incrementó para el PRI; algunos de los más grandes se fueron al PAN. Enrique Vargas, el líder panista, se crece; los morenistas están de duelo. El nuevo juego, apenas inicia.

