Sacudida en la 4T

La sacudida llega por partida doble. Sin avisar. Por un lado, provocada por la tragedia. Una tragedia que pudo evitarse, que cobró la vida de 26 personas en el Metro. Por el otro, la derrota electoral en el otrora bastión capitalino, que contrasta con el triunfo arrollador en 11 de 15 gubernaturas que se disputaron el pasado 6 de junio. Algo no anda bien en la CDMX para el Presidente y su partido.

En los dos cismas, el nombre de quien López Obrador quisiera ver en la boleta defendiendo la continuidad de su proyecto, es protagonista. Claudia Sheinbaum es la jefa de Gobierno de lo inédito.

Está a la cabeza en la administración en que colapsó un tramo elevado de la Línea 12. Y es la responsable política de la Ciudad en que Morena perdió más de la mitad de sus alcaldías. Lo que jamás había ocurrido desde que la CDMX elige a sus autoridades, sucedió: la oposición arrebató 9 de 16 territorios al partido en el gobierno.

•••

Las dos crisis —porque lo son— encienden los ánimos. La presión lleva a tomar decisiones precipitadas y equivocar en el cálculo. Para salir del paso, desde el primer círculo de Sheinbaum se filtró al New York Times información sensible sobre las causas del colapso en el Metro. La intentona por desmarcar a la jefa de Gobierno del reflector abrió más frentes. Tanto, que el Presidente debió reconocer lo obvio, publicado aquí el pasado lunes: hubo filtraciones al diario estadunidense. Se apuntó al canciller Marcelo Ebrard y al hombre más rico del país, el ingeniero Carlos Slim, como responsables de la tragedia. Ambos, factores de poder real para el gobierno de la 4T. La estrategia resultó contraproducente.

En la arena electoral, no se reflexiona ni se escucha lo depositado en las urnas. Se reparten culpas. A los ojos de quien gobierna la capital, el fracaso en los comicios no es su responsabilidad. El discurso se asemeja más al del complot: los medios, los conservadores, las campañas negras… Y en última instancia, el culpable es otro activo del Presidente, sin el que no se entenderían varias reformas constitucionales construidas —sin mayoría calificada— desde el Senado: Ricardo Monreal. Él operó contra Morena, repiten. ¿Alguien lo sumó a las campañas en la Ciudad?, habría que preguntar. En plena crisis, se provoca un mayor cisma. La sacudida amenaza con hacer caer varias fichas del tablero.

Off the record:

Casi pasaron de noche en medio de la turbulencia, pero hay que registrar las palabras del Presidente del 14 de junio, cuando hablaba de quienes buscan generar conflicto entre aquellos con aspiraciones presidenciales. “Ellos quisieran eso, que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma”, dijo en la mañanera de ese día. Bajita la mano abrió la sucesión y apuntó cinco nombres. Y como suele ocurrir cuando hay listas, dicen mucho las presencias, pero dicen más las ausencias.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL