La OEA y Ebrard

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene como una misión dentro de los preceptos del instrumento de creación que la rige, el lograr que los Estados miembros convivan en paz, mediante la mutua comprensión y el respeto a la soberanía de cada pueblo, así como el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho.

Incluso, el artículo 2, inciso B, de la propia carta de la OEA, establece como uno de los propósitos esenciales del organismo internacional, el promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención.

Parece que estos preceptos no le importan, no creo que no los conozca su secretario general, Luis Almagro Lemes, quien, por cierto, fue reelegido para un segundo mandato el 20 de marzo de 2020.

Violentó flagrantemente uno de los principios básicos de la organización este abogado y diplomático uruguayo, al inmiscuirse en asuntos internos precisamente unos días antes de las pasadas elecciones.

La tragedia con motivo del accidente en la Línea 12 del Metro es un asunto que está siendo investigado por las autoridades competentes de nuestro país, y hasta que estas no determinen a los responsables, lo demás son especulaciones.

Así que el declarar por parte de Almagro que le desea a Marcelo Ebrard que, como exjefe de gobierno de la Ciudad de México, ninguna obra más que él haya hecho sederrumbe, es un acto mezquino y fuera de lugar.

Lo hemos dicho en este mismo espacio y dentro de la cátedra de derecho internacional público en la Universidad Panamericana, el gobierno de México, a través de su canciller, ha actuado de manera impecable en las decisiones que se han tomado dentro del seno de la OEA, siempre apegado a los principios que rigen en la materia desde hace mucho tiempo en nuestro país.

En este caso, como en el de Venezuela y Bolivia, Almagro siempre ha actuado de forma muy extraña, por decir lo menos. Por el contrario, México y su canciller se han ceñido a la Doctrina Estrada, vieja práctica diplomática que guía la política exterior mexicana. Esta es una política exterior de no intervención que ha sido la norma de oro que ha orientado a México durante la mayor parte del siglo XX. Una doctrina que, si en algunas ocasiones se ha dejado de lado, ha sido motivada por cuestiones políticas.

El señor Almagro no entiende que la política exterior mexicana es una de respeto a la independencia y autonomía de los Estados con los que México se relaciona, es decir, respeto a la idiosincrasia, a la forma como deben organizarse internamente, a la manera como cada pueblo escoge sus formas de gobierno.

Este presupuesto de la Doctrina Estrada rechaza tajantemente todo tipo de injerencia en asuntos internos. Lo que está haciendo es establecer una forma de defensa en contra del intervencionismo, en contra de gobiernos extranjeros que eventualmente quisieran intervenir.

La injerencia sobre asuntos internos suele ser un preludio de la intervención. Así que señor Almagro, ocúpese de los asuntos de su competencia dentro de la OEA y en el margen del estado de derecho.

No venga a opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos, y mejor ocúpese de su tarea como secretario general de la OEA, que dicho sea de paso, le ha quedado bastante grande.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

@116GMAIL

