La conductora y el actor ¡se gustan mucho!

Cupido está haciendo una de sus travesuras. Sí, el mitológico Dios del Amor anda ocasionando «electricidad» entre Ximena Córdoba y Raúl Coronado. La convivencia diaria que la conductora y el actor tienen debido a su participación en 'Las Estrellas Bailan en Hoy' (donde son pareja de baile) ¡ha acarreado que se sientan atraídos! Cada vez que la sensual rubia y el epicúreo moreno de fuego ensayan las coreografías ¡sus cuerpos arden! Esta situación puede volverse romance. ¡Iuuuuu!

SU CARENCIA DE SEGUIDORES ¡YA NO ES EXCUSA!

Que tiene pocos «followers» ya no es pretexto para que los productores y las televisoras no contraten a Elvira Monsell. Sí, la experimentada actriz tras haber denunciado en su cuenta de Instagram que tener poquísimos seguidores era el motivo de que no le surgiera trabajo ¡pasó de 4000 a 35 mil «followers! Así que la poquedad de seguidores ya no es argumento para que no se le contrate, pues ahora tiene abundancia de ellos. ¿Señores productores qué esperan para contratarla? 35 mil seguidores y contando…

SERÉ BREVE

En julio la conductora dejará el matutino de Las Estrellas.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Radio UNAM (860 AM y 96.1 FM) está cumpliendo 84 años. ¡Felicitaciones!

SERÉ BREVE BIS

Como novia es muy espléndida, pues a sus conquistas les regala pulseras LOVE de Cartier.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La actriz y conductora Ana Obregón (protagonista de la serie española 'Ana y los 7') será investigadora invitada esta noche en la cuarta gala del exitoso programa 'Mask Singer: adivina quién canta'.

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. Este día (miércoles) y mañana (jueves) participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el favor de su/tu sintonía.