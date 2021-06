Aún perdiendo, algunos salieron ganando

El pasado 6 de junio no a todos los “morenistas” les fue mal, es más, hay algunos que aun perdiendo, salieron ganando; ejemplo, Mauricio Aguirre Lozano, secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, quien a lo largo de la campaña simulo apoyo incondicional a Patricia Durán Reveles, candidata a la alcaldía y logro colarse como regidor para el periodo 2022-2024.

Y decimos simulo, porque solo así se explican los resultados catastróficos que le dio a la aspirante de Morena a la presidencia municipal, quien lo posiciono en el Valle de México y se atrevió a incluirlo en su planilla.

El trabajo nada efectivo de quien se presentó como un eficiente operador político, se pudo ver en los eventos que coordinó, en los cuales privó la desorganización y se manifestaron importantes vacíos que se vieron reflejados en los resultados del domingo 6 de junio, con una estrepitosa derrota morenista, aunque como ya lo dije, aun perdiendo, Mauricio Aguirre salió ganando y seguramente ahora servirá a los intereses de las autoridades municipales que entraran en funciones el primero de enero de 2022 y entonces quedaran de manifiesto sus lealtades, y el tamaño de estas. AL TIEMPO

ENTRE OTRAS COSAS: Pasan los días y siguen en Morena repartiendo culpas, la división en los grupos es cada vez más marcada, se continúa hablando de traiciones y no acaban de digerir haber perdido mayoría en el congreso local y las alcaldías con mayor representatividad. Ya que si bien el pasado 6 de junio, Morena obtuvo dos millones 598 votos, no lograron retener el

control de la legislatura estatal, al sumar solo 34 legisladores en conjunto con sus aliados Nueva Alianza y PT, mientras que la coalición PAN-PRI-PRD los supera con 37; por lo que no podrán, como paso este año, llevar hasta el límite la aprobación del presupuesto, ni validar iniciativas por si solos.

Con lo anterior, quien sale ganando, sin duda, es el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, quien podrá transitar tranquilamente hacia el final de su sexenio, ya que con mayoría en la cámara y el control de municipios importantes, las posibilidades de retener para el PRI la gubernatura que estará en juego en el 2023, aumentaron considerablemente.

Mientras que en Morena tendrán que lidiar los próximos dos años con los fantasmas de las derrotas en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Toluca, Atlacomulco, Tlalnepantla, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, tiempo que tendrán que aprovechar para tratar de recomponer el camino con miras a la sucesión estatal y lograr llegar fortalecidos.

EL DATO Si alguien puede presumir de haber entrado por la puerta grande a la política, es el empresario metepequense, Fernando Flores, quien en esta su primera inclusión, logro ganar de manera holgada la presidencia municipal de ese municipio. Persona de principios, Flores Fernández pinta para convertirse en un referente de la política en aquella zona del Estado de México, lo mismo que sucede en el Valle de México con el alcalde de Huixquilucan y también empresario Enrique Vargas del Villar, quien empezó su carrera como suplente de regidor y hoy es mencionado como candidato natural del PAN al gobierno del Estado de México, situación que no se vislumbra lejana, ya que a partir del próximo primero de enero despachara como diputado local encabezando la fracción parlamentaria de su partido.

LA DE HOY: Este martes el gobernador Alfredo Del Mazo Maza saludó a los candidatos ganadores del PRI de la jornada electoral del pasado 6 de junio entre los que contaron 17 diputados federales, 23 locales, 45 presidentes municipales. Les recordó que hace 3 años solo se ganaron 3 distritos federales y uno local, y les dijo que el priismo del Estado de México está reposicionando y se trabajará rumbo a 2023.

Felicitó y pidió a los futuros legisladores trabajar a favor de la agenda mexiquense en 3 rubros: mujeres, seguridad publica y combate a la pobreza. Mientas que a los próximos alcaldes les solicito reforzar trabajo en cuanto tomen posesión, trabajar de la mano de la ciudadanía y estar al pendiente de sus necesidades y trabajar a favor de los mexiquenses. HASTA LA PRÓXIMA

