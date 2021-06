La actriz ha denunciado que las televisoras no le dan trabajo ¡por tener poquísimos seguidores en sus redes sociales!

El jueves con un demoledor mensaje Elvira Monsell denunció en su cuenta de Instagram que los productores y las televisoras no la contratan debido a que carece de millones de seguidores en sus redes sociales. Sí, ella que tiene una trayectoria de 46 años y que nos ha brindado estupendos trabajos en televisión como su recordadísimo personaje de villana (Paola Ocampo) en la telenovela 'Amor en Silencio', acusa que por falta de «followers» no la llaman a trabajar. Lamentable que una actriz de su calibre esté desempleada ¡y en cambio una sin talento como Bárbara de Regil hasta se da el lujo de desdeñar trabajos!

OTRO CONDUCTOR DE TV AZTECA ¡UNO MÁS! CONTAGIADO DE COVID-19

Me entero que Jorge Zamitiz, conductor de la sección de espectáculos de '¡Arriba la Tarde!', se encuentra contagiado de COVID-19 y en cuarentena. Jorge es la cuarta persona de ese programa de TV Azteca que da positivo en SARS-CoV-2. Gente cercana a él me cuenta que no está hospitalizado, pero la fuerte neumonía que le aqueja lo tiene en cama. ¿Qué estará haciendo mal la televisora del Ajusco que no ha podido frenar los contagios de coronavirus en sus empleados?

SERÉ BREVE

Que hoy Anette Michel esté como invitada en 'Hoy' (Televisa) solo confirma que NO conducirá la próxima temporada de 'Master Chef' (TV Azteca).

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Sin el más mínimo respeto por su audiencia, Opus 94 (94.5 FM) ¡no anunció el cambio de horario! de 'Música para DIOS'. El programa dominical de música sacra conducido por don Ernesto de la Peña (r. i. p.) ahora se trasmite a las siete de la mañana.

SERÉ BREVE BIS

Te equivocaste de persona, Andrea Doria. Corriste a la empleada equivocada. Y si no me crees… tiempo al tiempo.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El vidente español Fernando Javier viene a México en julio. Él que presume tener 3500 predicciones cumplidas visitará el país azteca para atender la invitación que le ha hecho un popular programa de televisión. Fernando Javier tomó relevancia en España tras haber predicho, en 2018, la pandemia que tiene azorada al mundo.

