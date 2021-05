La productora de 'Hoy' y el productor de 'Sale el Sol' ¡tuvieron encontronazo!

Hubo «encontronazo» entre Andrea Doria (productora de 'Hoy') y Andrés Tovar (productor de 'Sale el Sol'). El hecho ocurrió el miércoles entre las dos y tres de la tarde en Televisa San Ángel (lugar donde trabaja Andrea y sitio al que acudió Andrés para una junta de trabajo con un alto ejecutivo de la compañía). El encuentro entre ella y él sucedió en el pasillo principal de la televisora. La cara de Andrea Doria al momento de saludar a su colega fue de desconcierto y perturbación. Personas cercanas a la productora de 'Hoy' me cuentan que tras dicho encuentro "se la pasó «amargosa» y de mal genio toda la tarde".

¿DESBANCARÁ A ANETTE MICHEL?

La que debuta como conductora de un «reality show» de cocina es Angélica Vale. Sí, la hija de Angélica María se estrena como anfitriona de un programa de arte cisoria. La también imitadora va a conducir la primera temporada de 'El Pastelero, Bake Off México' (emisión en la que 12 celebridades demostrarán sus habilidades en la repostería). Los ocho episodios que componen el estreno de 'El Pastelero, Bake Off México' ya se grabaron en una hacienda ubicada en Toluca, México. Por cierto, 'El Pastelero, Bake Off México' es una coproducción de Warner Channel y HBO.

CAMBIOS, CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS

A partir de este sábado 'Las 5 Mejores' cambia de horario. Sí, el programa estrella de Canal tlnovelas va a trasmitirse ahora a las 4:20 de la tarde. Otro cambio en el Canal tlnovelas es que Luis Luisillo dejó de ser el director de dicho canal de televisión restringida debido a que Televisa le encomendó otras tareas y responsabilidades. Ahora quien dirige Canal tlnovelas es Daniel Lares.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El día 09 del presente se cumple un año del fallecimiento de don Héctor Martínez Serrano y por tal motivo su familia ha mandado oficiar una misa en su memoria. La ceremonia para pedir por el eterno descanso del inolvidable locutor radiofónico sucederá el domingo al mediodía en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced (ubicada en Celaya, Guanajuato).

SERÉ BREVE

Al integrante de 'Hoy' ya se le hizo costumbre ir a «gorrear» cada fin de semana 4 tortas de milanesa a La Esquina del Chilaquil. ¡Abusivo!

Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Este 10 de mayo regálale flores a tu mamá.