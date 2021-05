Tres tristes chivos

En efecto, no fue accidente, fue negligencia la tragedia en la Línea 12 del Metro, mal llamada Línea Dorada, que hasta ahora cobró la vida de 25 personas, menores incluidos, al desplomarse una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco, la noche del pasado lunes.

El trabajo de las autoridades está en determinar quiénes son los autores de la más negra de las noches para el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la CDMX.

No es profecía, pero tres personajes serán parte fundamental de la investigación: Miguel Mancera, ex jefe de Gobierno y actual coordinador del PRD en el Senado; y los ex directores del Metro Joel Ortega Cuevas y Jorge Gaviño, hoy vicecoordinador del PRD en el Congreso capitalino.

Mientras, el Canciller Marcelo Ebrard, autor de la construcción de esa Línea, como predecesor de Mancera en el gobierno local, se enfocará en demostrar que su responsabilidad en la obra concluyó el 8 de julio de 2013, nueve meses después de su inauguración, cuando Ortega, entonces director general del Metro de la administración mancerista, recibió la obra sin objeciones.

También que el 11 de marzo 2014 Mancera suspendió la operación de 11 estaciones por presuntas fallas, pero se presume que hay pruebas de que las empresas SYSTRA y TSO revisaron la línea sin detectar irregularidades en la trabe que colapsó el lunes.

Casi 21 meses después, el 29 de noviembre 2015, siendo Jorge Gaviño director del Metro, se reabrieron las 11 estaciones suspendidas, con la garantía de su funcionamiento, y tampoco hay estudios, al menos públicos, que mencionen irregularidades en la obra civil.

Incluso el informe final presentado por SYSTRA al Gobierno capitalino y a la Comisión Investigadora de la L-12 en la ALDF, detalló que el comportamiento de las instalaciones era normal y no existía riesgo de desarrollo vibratorio bajo el paso de los trenes.

Sobre todo, Ebrard podría acreditar que los primeros reportes sobre fallas en la parte elevada de La línea 12 aparecieron tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, tras lo cual Gaviño ordenó reparaciones como “apuntalamiento de trabes, inyección de resinas de alta resistencia, colocación de armado adicional y la ampliación de sección de la columna en zona de máximo esfuerzo, así como su reforzamiento con fibra de carbono”.

Además, analizaron “todas las columnas con rayos X, con ultrasonido, para revisar las condiciones de todas las estructuras”, sin que se revelara ninguna falla estructural.

Y ojo: otro punto que sin duda jugará contra Mancera, Ortega y Gaviño es que renegaron del proyecto político que se instaló en la Presidencia de la República desde 2018.

***

EN EL VISOR: Gracias a la cuatroté este ciclo escolar aprobará el 100% de estudiantes. Tremendo logro es cortesía de la titular de la SEP, Delfina Gómez, quien recomendó a los maestros que “no se repruebe a las y los alumnos, porque no todos tuvieron las mismas oportunidades para el aprendizaje, por lo que sería injusto calificarlos así”.

