El Dream Team del Presidente

¿Han notado el nivelazo que trae el equipo del Presidente, qué relevo de talentos te maneja el cuatroteísmo? No me gusta usar expresiones traídas del inglés, pero sí: estamos ante un dream team.

El ejemplo más evidente es el de Guerrero. La apuesta del Presidente, una apuesta con mucho de personal, de tú y yo somos uno mismo, era Macedonio. ¿No es que digas un aristócrata del espíritu? No, pos no. Digo, con dos acusaciones de violación y tres de agresión sexual, más una peda en la que se lanzó a madrear a un policía y la catástrofe de su gestión en Acapulco...

Pero no importa: es bien campechano y se hace un montón de selfies con nuestro AMLO. Cumple con los requisitos. Sólo que no pudo ser: la mafia del poder lo imposibilitó. ¿Solución? Su hija: el orgullo de su nepotismo. Tiene hasta cursos de Excel, lo que puede ser muy útil con los problemitas que luego tienen con eso en Palacio Nacional, y de inglés (a mí también me sorprende que no estén prohibidos por los estatutos de la 4T).

Ahora bien: este es sólo el caso más reciente. ¿Qué mi Mario dejó la cámara para hacerse amigui de Macedonio y luego hasta decir que la Evelyn es el remplazo ideal de su pa? Pues llena su hueco Nacho Mier, que tampoco es que se autocensure mucho.

Digo, suya es la afirmación de que al Saúl, el diputado acusado de agresiones sexuales contra menores, nada que reprocharle, porque lo hizo en su tiempo libre. ¿Qué el jefe Moctezuma se va a llevar la palabra de Andrés a los Estados Unidos? Venga Delfina. ¿Qué mi profe Bejarano tiene que mantener un perfil bajo? Pío.

Me preocupan dos detalles. Uno es Ebrard, el canciller-importador de pipas-conseguidor de vacunas. Digo, ¿y si le pasa factura lo de la Línea 12 y no hay modo de sostenerlo? ¿Quién va a cumplir con tantas encomiendas por el mismo salario? ¿Y la austeridad republicana? “John Ackerman”, dirán.

Y sí: no hay chamba a la que no le entre. Tiene dos problemas. Primero, su congruencia ideológica, ese chavismo-quincenismo: no hay cosa por la que no quiera cobrar. El otro es que tiene una concepción muy rigurosa de la familia y quiso imponer al cuñao, Pablo Amílcar, a costa del Toro, o sea de Macedonio.

Lo que me lleva a la otra preocupación: Irma Eréndira. Aunque lo del hermano incómodo la hizo caer de la gracia de YSQ, no hay modo de encontrarle un remplazo. Es que tiene características que la hacen única para el puesto, como la de no encontrar una sola irregularidad en las no sé cuantas propiedades del lic Bartlett, a pesar de que ella misma tiene una sólida trayectoria inmobiliaria.

Es probable que ese Cartier se vaya a brillar a otros vecindarios, sí, pero no se ve para cuándo. Aunque, ¿de qué preocuparse? El dream team tiene una banca muy sólida. Incluye, por ejemplo, otro partido. Se llama Movim… Uy, se me acabó el espacio.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

maaz