Adiós a la prueba PISA en el peor momento

Ningún indicador que mida el desempeño de programas y políticas públicas de gobierno le vienen bien a la 4T. Ahora la prueba más importante para medir el desempeño educativo ha sido eliminada.

De acuerdo con fuentes del gobierno dignas de toda credibilidad, México no volverá a someterse a la aplicación de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) organizada por la OCDE, que busca comparar los niveles de educación más allá del desempeño académico entre estudiantes de 15 años.

México ha participado en todas las ediciones de PISA desde el 2000. La prueba piloto de la octava edición estaba programada para el 2020, pero la emergencia sanitaria obligó a posponer esta fase. Sin embargo, con pretexto de la austeridad, la presidenta de la Comisión Nacional de MEJOREDU decidió cancelar la participación de nuestro país en PISA de manera unilateral a pesar de que hay una Junta Directiva de cinco personas elegidas por el Senado para tomar decisiones colegiadas.

La presidenta Etelvina Sandoval Flores -apoyada por su principal incondicional, la comisionada Silvia Valle Tépatl- maneja los asuntos a su manera sin tomar en cuenta las opiniones de los otros comisionados.

Recién nombrada la Junta Directiva, analizó junto con la SEP si seguíamos participando en PISA y otras pruebas internacionales. Esteban Moctezuma, entonces titular de la SEP, aseguró antes de irse como embajador a Washington que se debía continuar y ofreció presupuesto y ayuda técnica; incluso se incluyeron varios indicadores basados en los resultados de PISA.

Pero con la nueva titular Delfina Gómez, Sandoval Flores no tuvo interés en dar seguimiento y decidió cancelar todo lo relacionado con PISA. Esto ocurre en el peor momento de la educación, de acuerdo con organismos nacionales.

“En un momento en que el mundo sigue luchando contra la pandemia, la educación, como derecho fundamental y bien público mundial, debe protegerse para evitar una catástrofe generacional. Esta advertencia es relevante para México con los recientes datos aportados por el INEGI, pues señala que por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6% del total 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021. Sobre los motivos asociados a la COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar vigente (2020-2021) 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9% carece de computadora, otros dispositivo o conexión de internet. Más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita";, dijo António Guterres, secretario General de la ONU.

De acuerdo con expertos, erróneamente PISA se ha malvendido como un ranking, pero ofrece información valiosa para tomar decisiones. MEJOREDU podría proponer formas novedosas para utilizar los resultados de la prueba y generar recomendaciones para mejorar.

La participación de México en las evaluaciones internacionales debe ser consensuada con la autoridad educativa federal, la SEP, pero MEJOREDU no ha cumplido con sus funciones. Las fobias de Sandoval a las evaluaciones y a la rendición de cuentas sacaron a México no solo de PISA, sino también de la prueba ERCE realizada por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO y del Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana ICCS 2022. Lo peor es que la aversión no solo es a lo internacional; MEJOREDU no ha sido capaz de llevar a cabo una sola evaluación, como está obligada por ley. En su página solo hay cuadernillos de apoyo para maestros y justo ahora una consulta a los docentes para conocer si quieren ser evaluados y cómo.

