Un fracaso, niños a clases en Campeche

arios estados en semáforo verde, presionados por la Secretaría de Educación Pública para tener clases presenciales, no quieren cometer el error de Campeche. Los Ejecutivos Estatales no quieren verse en los zapatos del campechano Carlos Aysa quien hace poco más de un mes ordenó el regreso de los niños a las aulas, lo que disparó el número de contagios de COVID-19. El oficialismo de Salud estatal y federal juran que no fue el regreso. Pero ante la emergencia, Aysa ordenó la suspensión de clases para evitar más contagios. Con la salud no se juega. Campeche fue un laboratorio peligroso. No basta con vacunar a docentes, se necesita inocular a niños.

VERACRUZ: Personal docente y padres de familia se negaron a acudir a clases presenciales pese a la orden del titular de educación estatal, Zenyanzen Escobar. Prometió cabinas nebulizadoras, lámparas UV, test de temperatura y hasta pruebas rápidas, y no cumplió con sus propios protocolos. Motivos suficientes para no tenerle confianza.

CHIAPAS: Chiapanecos se inscriben para recibir la vacuna contra la COVID en la entidad pero se las niegan. En cambio, el gobierno de Rutilio Escandón, de Morena, prefiere dárselas a guatemaltecos. Prioridades morenistas.

GUERRERO: Araceli Ocampo, diputada federal de Morena por Iguala, que busca la reelección por la zona más violenta de Tierra Caliente, posó con un fusil de asalto de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La foto, de El Sol de Chilpancingo, es representativa de la violencia en la región. Aunque no es un delito, no queda claro el mensaje.

CHIHUAHUA: Sorpresiva fue la declinación de la experimentada política Graciela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura, al proyecto de la aspirante panista Maru Campos. A ella se suma María Eugenia Baeza, candidata de Redes Sociales Progresistas, quien a principios de semana se sumó a Maru. Son adhesiones clave a unos días de las elecciones.

BC: Llamaron la atención las propuestas de Jorge Hank Rhon, del PES, en el debate entre candidatos a la gubernatura. Días antes dio a conocer beneficios para el sector femenino, en caso de llegar a la gubernatura. Entre estas garantizará servicios de salud a embarazadas y guarderías nocturnas.

CHIHUAHUA: Al circo del gobernador Javier Corral le crecen los enanos. Su consejero jurídico, Jorge Espinoza, tras un fallo de la SCJN en torno a la extensión de dominio, afirmó que mantendrá el Estado las propiedades del exgobernador César Duarte, ya que se las adjudicó el gobernador por “bienes abandonados”. Entonces, Duarte podría recuperarlos en un juicio. Tropiezo, tras tropiezo.

BCS: Gustavo Díaz, líder estatal de la Coparmex, demandó al presidente López Obrador la cancelación de la consulta popular para negar el permiso a la Minera El Boleo para continuar con sus operaciones. El candidato morenista a la gubernatura, Víctor Castro, usa con fines electorales la consulta, sin importar que aniquile tres mil empleos y millonarias inversiones en Mulegé. Juego sucio.