Sinaloa.. Sociedad y narco

La elección del próximo gobernador de Sinaloa se ha polarizado tanto entre dos opciones, que gane quien gane, Zamora o Rocha lo hará con tan poco margen, según las encuestas, que la decisión final expresada en las urnas, se irá a los tribunales para ser legitimada.



El candidato de Morena Rubén Rocha ya habla de fraude electoral y ha emprendido toda una estrategia para para judicializar la política y politizar la justicia.



Hasta hoy ha presentado ante la FGR 4 demandas en contra del Gobernador Quirino Ordaz y del candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora.



Aun así y como es de esperarse, en los últimos días de campaña, lo que la gente observa es hacia donde se da la popular “cargada”. Ese es el principal indicador para visualizar al ganador.



¿Qué es lo que la gente ve a 8 días de finalizar la campaña? Ve a un Andrés Manuel metido en el proceso electoral.



Ve a los Servidores de la Nación convertidos en el verdadero brazo político-electoral de Morena y ve a grupos del narco en varios municipios, no solo bajando candidatos, poniendo los suyos, repartiendo despensas y presionando a operadores para que abandonen a la Coalición y entreguen buenas cuentas a los candidatos de Morena.



Aun así, el Sinaloense de bien, también tiene otra visión. La popular “cargada” que no es otra cosa más que el alineamiento político de personajes u organizaciones a favor de tal o cual candidato, se la está llevando de calle Mario Zamora.



Zamora ha sumado a diputados locales, federales, funcionarios, líderes y militantes de Morena que han abandonado a Rubén Rocha por considerar que no cumplió varias promesas.



Zamora también suma el apoyo de organizaciones agrícolas apartidistas como la CAADES, organizaciones sociales del sector campesino, pesquero y ganadero, Cámaras empresariales, así como organizaciones nacionales que apoyaron a Morena como la UNTA o el SNTE – Sección 27 en el caso de Sinaloa- y que ya se manifestaron a su favor.



Así, con este escenario y a 8 días para finalizar la campaña, los únicos dos candidatos con posibilidades reales de ganar la contienda, Rocha y Zamora, encontrarán en el segundo debate organizado por el IEES, -a realizarse el día de hoy, la última oportunidad de ganar por nock out.



El primer debate entre los 8 candidatos que buscan la gubernatura de Sinaloa –ahora serán 7 uno, ya declinó- fue la catapulta para Mario Zamora que lo disparó en las encuestas. Mientras que para Rocha significó dejar de crecer y quedarse estancado en todas las encuestas.



Así, el segundo debate, será determinante para ambos candidatos. Quien gane el debate, se acercará aún más al triunfo en las urnas y a la conquista de la gubernatura de Sinaloa. Quedarán pendientes los tribunales.



Habrá que estar atentos.

POR OSWALDO VILLASEÑOR

PERIODISTA Y ANALISTA POLÍTICO

@OSWALDOVILLASE

PAL