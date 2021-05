Conflicto laboral divide al gabinete

El conflicto laboral, auspiciado por la 4T, en la planta de General Motors (GM), con sede en Silao, Guanajuato, puso en riesgo una inversión de mil 700 millones de dólares en México y, más aún, desató una guerra al interior del gabinete.

Aunque el presidente López Obrador y su gobierno han tratado de minimizarlo, este problema es más peligroso de lo que parece, por los efectos ocasionados a México en la relación con EU y Canadá, en el marco del T-MEC.

De hecho, el tema laboral es una de las razones que motivaron la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de la Unión Americana, el 7 de junio a México.

No es para menos. Existe preocupación por la falta de capacidad de nuestro gobierno para resolver conflictos laborales, como ocurrió en GM, el 21 de abril, donde infiltrados de la 4T impidieron la votación para legitimar el contrato colectivo de trabajo.

Incluso, este hecho provocó una confrontación y reclamos entre las secretarias de Economía, Tatiana Clouthier, y la del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Mientras la primera hace malabares para convencer a EU y Canadá de que México es respetuoso de los derechos laborales, la segunda no sólo auspicia a grupos disidentes, como en GM, sino que los impulsa a que interponga quejas a diestra y siniestra en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

Lo segundo no tendría nada de malo si no fuera porque una fracción de la disidencia sindical, auspiciada por el abogado Arturo Alcalde, fue la que se quejó de GM, hecho que derivó en otro reclamo a Clouthier, pero ahora por parte de Katherine Tai, representante Comercial de EU, en el marco de la primera reunión virtual de la Comisión de Comercio, celebrada lunes y martes.

Pero la cosa no para ahí, si las quejas prosperan, GM podría hacerse acreedora a diversas sanciones, que van desde el retiro de preferencias arancelarias, hasta el bloqueo de importaciones, lo que derivaría en el retiro de sus inversiones en nuestro país, cuyo monto en sólo dos plantas ascienden a más de mil 700 millones de dólares.

De esto no se ha dicho una sola palabra públicamente por parte de nuestras autoridades; sin embargo, gente cercana a funcionarios de primer nivel me anticipan que el conflicto podría terminar con cambios en el gabinete, lo que estaría por verse, debido a que están en puerta las elecciones y es algo que, por ahora, no le conviene a López Obrador.

La preocupación en Morena ha permeado en los equipos de algunas candidaturas en la CDMX. Hace unos días, quien dio muestra de ello fue el aspirante a la alcaldía de Coyoacán, Carlos Castillo, quien terminó por pedir a unos vecinos que se fueran a tomar un café y no lo estuvieran distrayendo en un evento. No es para menos, las encuestas ponen tenso a todo mundo, pero de ello, pues ¿qué culpa tienen los invitados a sus mítines?

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

