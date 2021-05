Las coaliciones de Dante y su decisión de pelearle solo a AMLO

Por la mañana Dante Delgado explicaba en Me Lo Dijo Adela de Heraldo TV por qué decidieron ir solos esta vez en las elecciones del 6 de junio. Decía que en primer lugar porque desde la coalición del año 2000 (PRD-PT-Convergencia-Alianza Social-Partido Sociedad Nacionalista) le tocó hacer la redacción del proyecto político --en las coaliciones participantes siempre estuvo en los órganos de dirección—, pero desde entonces detectó que los partidos se han dedicado a cachar votos para beneficiarse al enfrentar al gobierno en turno sin hacer trabajo electoral.

Lo peor, seguía Delgado, es que a la hora de hacer los acuerdos en lugar de buscar los mejores perfiles para las candidaturas siempre privilegiaban sus posiciones de grupo y que cómo ya se la sabe, por la experiencia en las siguientes coaliciones, decidió no volver a pactar alianzas. Él mismo aclaró, antes de que se le preguntara, por qué entonces Movimiento Ciudadano fue con PRD y PAN en las elecciones presidenciales de 2018 y esto respondió:

“Íbamos ir solos en las elecciones de 2018 y lamento mucho no haberlo hecho, entre otras razones porque hubiéramos sido la gran diferencia en este país. No se hubiera ido la votación como se fue en ese momento por los agravios desde el poder infringidos al candidato Ricardo Anaya”.

Ahora que su ex principal aliado, López Obrador está en el poder presidencial decidió no volver a juntarse con ningún otro partido, al señalar que teme por la concentración unipersonal. Dio el ejemplo de cómo Andrés Manuel busca manejar el sistema de justicia para usarlo en contra de sus adversarios, así como la militarización nacional y la falta de resultados para garantizar la paz y la seguridad. Dante aseguraba que la verdadera oposición es Movimiento Ciudadano, quien todos lo saben es el líder moral del partido.

“La diferencia con Movimiento Ciudadano es que siempre ha buscado los mejores perfiles. Samuel García era el mejor perfil para gobernador de Nuevo León, sobre todo el mejor perfil de MC. Somos el único instituto político en este país que tiene el 50 por ciento de las candidaturas ciudadanas, que ha llevado rectores, empresarios, líderes sociales, mujeres destacadas a las candidatura, pero el problema es que no todo mundo profundiza en el análisis”, aseguraba Dante Delgado, quien había asistido al foro por la sexta carta personalizada que escribió a López Obrador e hizo pública, en la que entre otras cosas le pide no ser propagandista de Morena y dedicarse a ser presidente para todos los mexicanos.

No muchas horas después de que el senador de Movimiento Ciudadano saliera de la entrevista, Delgado se enteró por medio de una carta de su candidato a Sonora, Ricardo Bours, lo que ya era un rumor, éste confirmaba en un comunicado su entrega a Ernesto Gándara, candidato al gobierno del estado de la coalición PRI-PAN-PRD, a un día de realizarse el debate entre aspirantes de todos los partidos al mismo cargo. Según Bours mencionó: “he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Gándara. Aclaro que esto no es una declinación”.

Pero en campañas, comentaron en el equipo de Dante, que no hay acuerdos de unidad entre aspirantes que se queden con los votos asegurados sino que eso compromete entregarlos hacía quien se ensalza en la narrativa. Por eso de inmediato MC emitió su propio comunicado de siete líneas: “Movimiento Ciudadano no va con ninguna alianza y no se suma a ningún candidato de otro partido. La decisión de Bours de apoyar la candidatura de otro candidato es una decisión personal que no compartimos ni apoyamos. Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros”.

En la entrevista con Adela, Dante Delgado había agradecido a Ricardo Bours haber llevado a las filas de MC a Abel Murrieta, su candidato a presidente municipal recientemente asesinado en Cajeme, Sonora, cuando hacía proselitismo. Pero hoy, es un hecho que Delgado anuncie la separación de Bours del partido y posiblemente dando a conocer el nombre de su sustituto como abanderado de la gubernatura de Sonora.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

dza