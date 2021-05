Voto útil por México

México no sólo es un país importante en muchos aspectos, es nuestro país, es cultura, origen, colores, tradiciones, pero, dónde ha quedado ese México que amamos, esa es la pregunta que miles de mexicanas y mexicanos se han hecho estos últimos años.

Después de observar con hechos claros y contundentes que cada vez son más los feminicidios, menos los programas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres porque simplemente somos invisibles ante los ojos del Ejecutivo Federal, queda claro que el 51% de la población en México es ignorada por el presidente de la República, lastima, ignora y sobaja a la población de mujeres en el país, ya que, en lugar de tender puentes construye muros, es ahí dónde me cuestiono ¿dónde está el México que amamos?

Día con día observamos una estrategia fallida de salud en México ante una pandemia que sigue vigente, miles de noticias hablan y hablan de llegadas de vacunas, pero, ¿si llegan vacunas por qué no cambian la estrategia de vacunación?

A raíz de una pandemia que evidentemente no es culpa de algún gobierno, pero atenderla, erradicarla y fomentar el desarrollo sí es responsabilidad de la actual administración, observamos que miles de negocios han cerrado, miles de empleos han desaparecido y nuestro país no está avanzando.

Estados y municipios durante 3 años no han tenido mejoras relevantes y no es por falta de un buen gobernante local, es gracias a que no hay legisladores comprometidos con revisar y analizar las iniciativas; por el contrario, la bancada de empleados que ejecuta las iniciativas y mandatos presidenciales, ni siquiera las discute, lo cual es una vergüenza para el país, con la desaparición de los 109 fideicomisos muchos estados no podrán atender desastres naturales y la prueba de ello fue Tabasco que sigue en el abandono y la omisión, el desmantelamiento del fondo de salud por 33 mil millones de pesos donde hoy en día entre muchas otras necesidades las y los niños con cáncer no pueden acceder a sus medicamentos.

La democracia en México es uno de los motines más preciados que nos quiere robar Morena, quienes han atacado uno a uno los organismos autónomos en el país jactándose de mejoras disfrazadas de ejes controladores y dictatoriales donde es evidente que quiere regresar al país… pero 800 años atrás, así de mal.

Después de contarles sólo un poco de lo mucho que observo así como tu mexicano y mexicana que amas a este gran país del cual todas y todos somos parte, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que México no va bien, este gran país no es de Andrés Manuel López Obrador y mucho menos de Morena, quienes peor que Antonio López de Santa Anna sólo están usando al país, han sido miles de muertes a causa de una pésima estrategia de salud, miles de empleos perdidos, empresas cerradas, mujeres han sido violentadas e ignoradas por este gobierno, para las y los jóvenes no hay oportunidades reales de desarrollo, una beca no te resuelve un trabajo o un patrimonio propio, a las niñas y niños ni siquiera hay garantías del acceso a la salud o a una educación de calidad.

Para colmo de todo esto existe un presidente que no sabe gobernar, tantos años de campaña lo enfermaron al grado de no saber hacer bien su trabajo, lo cegaron al grado de no ver el dolor de este país y sus necesidades, y enloquecido con el poder, hoy en día viola y de manera confesa y clara manifiesta que sí está metido en las elecciones, lo cual es un delito electoral, lo que hace es romper las leyes que le han dado equilibrio a México, derechos y obligaciones que dan conducción a una vida democrática, esto debe parar y la única manera de hacerlo es cambiando los equilibrios de quienes nos representan.

Eso sólo ocurrirá con el voto útil este 6 de junio, donde sin duda debemos pensar en reorientar al país, debemos otorgar medicamentos y acceso libre a la salud como la ley lo dice, que las niñas y niños con cáncer tengan acceso a sus tratamientos, dejar de ignorar a las mujeres en el país y buscar que tengamos condiciones de atención y desarrollo, así como también romper la brecha salarial entre hombres y mujeres, alcanzar la igualdad en su máxima expresión, entender que es momento de alzar la voz y tener representantes dignos y responsables, pero sobre todo presentables, sin violadores, sin juanitas, sin manoseadores y mucho menos corruptos.

Tener representaciones que ayuden a discutir en la Cámara de Diputados las mejores iniciativas y en los gobiernos las mejores políticas públicas que abonen al desarrollo del país que tanto queremos y para eso debemos pesar en México. Hoy esa opción solamente la podría dar las y los candidatos de Va por México, votando por los partidos aliados entre ellos el PRD.

Sólo hay dos caminos en estas elecciones: quienes estamos del lado de la democracia y queremos un México mejor y quienes rompen las leyes y lo están destruyendo.

¿Y tú que quieres para México?

POR FANY SANTIAGO FERNÁNDEZ

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA DEL PRD

