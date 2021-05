Les duele mucho la OEA

Resquemor hay en Morena y en la cuatroté por la invitación del Instituto Nacional Electoral (INE) a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C, para que envíe una misión de observación electoral, como lo ha hecho en México en las elecciones de 2009, 2012, 2015 y 2018.

Lo que para el INE es un antídoto contra la teoría del “fraude” en el caso de que el partido en el poder pierda la mayoría de la Cámara de Diputados o gubernaturas en estados de su interés en las próximas elecciones del 6 de junio, para el actual régimen es una afrenta directa.

Porque Luis Almagro, el ex canciller de Uruguay durante la presidencia de José Mujica, y actual secretario general de la OEA, es un personaje considerado como su adversario ideológico e intervencionista.

No le perdonan a Almagro su postura contra el gobierno totalitario de Venezuela, y mucho menos haber documentado y evidenciado, en 2019, el fraude electoral en Bolivia, que pretendía consumar Evo Morales para repetir, por cuarta vez consecutiva, en la presidencia de ese país.

Para el gobierno de Andrés López Obrador no hubo fraude, sino un “golpe de Estado” contra su amigo Evo, a quien asiló en nuestro país del 12 de noviembre al 6 de diciembre de 2019.

Una herida que sigue abierta dos años después: a finales de marzo pasado, durante su visita oficial a México, el presidente de Bolivia, el evista Luis Arce, firmó una declaración con López Obrador para impulsar un frente contra lo que ellos llaman intervencionismo de la OEA, sobre todo en las misiones de observación electoral.

Y ayer la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, en un mensaje en redes sociales, alertó a su militancia porque en el INE “ahora están buscando a la OEA y Luis Almagro que, no olvidemos, es el principal interventor en los procesos democráticos de América Latina, es el que gestó el golpe en Bolivia contra Evo Morales”.

Preocupa a los morenistas que la misión de la OEA, que ya aceptó la invitación, no secunde, sino que contradiga sus probables alegatos de “fraude” en caso de que los resultados de la elección no salgan como esperan. Peor aún, que el organismo encabezado por Almagro sí detecte algún fraude, pero no por parte del INE.

Lo que sigue, en ese escenario, es acusar injerencia, intervencionismo y, por supuesto, golpismo.

***

EN EL VISOR: En seco frenó el líder de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, el intento de la diputada morenista María de los Ángeles Huerta, para iniciar el desafuero del coordinador de la bancada del PRD, Miguel Mancera, por su presunta responsabilidad en la tragedia de la Línea 12 del Metro.

“No debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento y no vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas”, dijo el senador zacatecano. Y la propuesta fue retirada.

