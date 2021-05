Un desastre llamado Marco Mena

Difícil, levantar el desastre económico que deja el gobernador priista en Tlaxcala, Marco Antonio Mena. Y, no es para menos. Dejó estancada la economía y sin solución los problemas sociales. No movió un dedo para acabar con la trata de personas, los secuestros a jovencitas y los asaltos. Además de la incertidumbre económica y un alto desempleo, sobre todo de jóvenes, quienes son presa de las adicciones. Promesas que no cumplió.

GUERRERO: Por fin se dieron cuenta que el quintacolumnista que hundió la candidatura de Félix Salgado Macedonio fue Marcial Rodríguez, dirigente estatal de Morena. Él y sus abogados no presentaron la relación de gastos de los precandidatos al INE. Hoy buscan chivo expiatorio y que mejor que sea Lorenzo Córdova, a quien no quieren en Palacio. Por cierto, en las reuniones informativas, Evelyn Salgado, hija de El Toro, es aclamada.

CANCÚN: La encargada del despacho en la alcaldía de Benito Juárez, Clara Díaz, en la sesión solemne del cabildo para conmemorar el 51 aniversario de la ciudad caribeña. Ni una palabra a los fundadores. Nadie entendió su voto de silencio de la sustituta de Mara Lezama, quien busca la reelección por Morena.

MICHOACÁN: Los michoacanos viven momentos de angustia al no tener suficientes medicamentos. En 2021 no han recibido uno solo, como denuncia en todos los foros el gobernador Silvano Aureoles. Las pocas medicinas las adquiere el gobierno con recursos propios. La Federación los abandonó.

HIDALGO: Angustiado por la sequedad del erario, el alcalde de Tula, Manuel Hernández, usa a funcionarios del Catastro, amenazar a deudores del predial con confiscar sus propiedades. Sabe que es ilegal, pero la amenaza está vigente.

QUERÉTARO: El director de la UIF, Santiago Nieto, adelantó que ya cortó las primeras cabezas de candidatos que usaron factureras. Y, dice, que van por más. Esperamos nombres.

SLP: Mucho polvo levantó la versión de que el INE revisaba gastos de precampaña de la candidata de Morena, Mónica Rangel, que apreciaban omisiones. Obligó a Mónica a declarar que siempre actuó conforme a la ley. No le han notificado nada. Un petardazo informativo.

AGUASCALIENTES: Para festejar a San Marcos, la crema y nata se reunió en la Plaza de Toros. Acudió el gobernador panista Martín Orozco, quien vio poquitos asistentes, aunque superó 30% recomendado para estos eventos. Pocos o muchos, es una irresponsabilidad, en plena pandemia.

TABASCO: La solicitud de seguridad de Andrés Granier (PRI), exgobernador priista, ahora candidato a alcalde de El Centro, motivó una crisis. El equipo de Granier acusa al gobernador Adán López y al consejero electoral Juan Correa, de filtrar la petición. Dice que el Instituto Electoral (IEPCT), por ese motivo es parcial.

SLP: La esposa de Ricardo Gallardo, candidato a la gubernatura por el PVEM, Ruth González, fue amenazada por un sujeto armado. No dio detalles o si fue un intento de asalto.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

PAL