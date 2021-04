Todo, en Ruta 2021

Para no confundirse en la elección más grande de la historia del país, con 21 mil 368 cargos en disputa, hay que ver Ruta 2021, a través de Heraldo TV. Alejandro Cacho y Blanca Becerril, con un gran equipo de periodistas y colaboradores, tendrán los detalles de las campañas políticas los domingos a las 22:30 horas, y de lunes a viernes a las 16:30. ¡Préndale!

Vigilancia internacional

Las campañas políticas, que esté domingo están a todo vapor, serán objeto de vigilancia internacional, nos dicen. Sobre todo, porque la Organización Panamericana de la Salud recomendó a México posponer las elecciones ante el riesgo de repunte de COVID-19. El INE, de Lorenzo Córdova, rechaza aplazarlas, pues dice tener protocolos sanitarios.

Para abril o para mayo

Se complica el regreso a clases presenciales pasada la Semana Santa. En la SEP, que encabeza Delfina Gómez, quieren ser prudentes y esperar más días ante el temor de un repunte de la pandemia, debido al gran número de vacacionistas que saturaron destinos turísticos. El plan inicial era retornar a las aulas en abril, pero quizá se posponga hasta mayo.

Se acerca a la meta

Nos cuentan que la secretaria de Salud de la CDMX, Olivia López, en coordinación con la federación, dará buenas noticias a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Y es que todo apunta a que el 6 de abril próximo estarán vacunados, al menos con una dosis, todos los adultos mayores de la capital, como se planeó. Y el día 12, se aplican las segundas dosis.

El nuevo opositor

Se estrenó como opositor un viejo conocido de la política mexicana: nada más y nada menos que Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en nuestro país. En un artículo publicado en The New York Times, el diplomático critica al gobierno de Joe Biden por el giro en la política migratoria. Dice que con esa estrategia viene una “crisis humanitaria”.

