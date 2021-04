Protesta con tu voto

Se inician formalmente las campañas electorales y estoy segura que en los próximos comicios triunfará la voluntad de los ciudadanos que hemos sido críticos del gobierno del partido Morena. Con votos vamos a revertir la erosión de las instituciones y a contener los afanes autoritarios que minimizan los problemas de este país y tienen como prioridad caprichos como la refinería de Dos Bocas, el “Tren Maya” y una central de aviones.

En dos años ha quedado de manifiesto que en el ejercicio del poder encabezado por Morena, la vanidad, la soberbia y la ineptitud dejan saldos muy negativos para el país y han agravado las consecuencias de la pandemia porque su impericia y negligencia han agudizado una crisis multifactorial en materia económica, de salud, seguridad, desempleo, educación y se ha potenciado la pobreza en el país.

Las “grandes obras monumentales” de la administración pública morenista son consideradas por especialistas financieros, expertos aeronáuticos, peritos energéticos, colegios de ingenieros, ambientalistas y promotores turísticos como proyectos que están destinados a ser inservibles e ineficientes.

Los derroches antes descritos no son sólo una anécdota, sino que tienen un matiz criminal y perverso porque mientras se construye una refinería sobre un pantano hay miles de niños con cáncer a los que no se le compran los reactivos para seguir su tratamiento de quimioterapias; mientras se gastan millones en destruir la selva para introducir vías férreas hay miles de mujeres que tampoco reciben sus terapias para combatir enfermedades que pueden cegarles sus vidas y otros tantos dramas que pudieron evitarse si el gobierno de Morena hubiera gastado en lo auténticamente prioritario.

La nueva conformación de la Cámara de Diputados es el momento para que los mexicanos protestemos en las urnas y con la legitimidad democrática la Alianza “Va por México” se convierta en un bloque que detenga los gastos excesivos y superfluos, para que el presupuesto del país sirva para atender prioridades y se convierta en un auténtico motor del desarrollo nacional.

Hoy se inician las campañas a diputados federales y tengo la honrosa distinción de participar, lo hago con mucha emoción y consciente del gran compromiso que asumo con la militancia del PRI y con los mexicanos que aspiran a defender la democracia y que existan condiciones para que las familias de México progresemos con nuestro trabajo y que los niños y adolescentes tengan todas las oportunidades para dedicarse a la profesión u oficio que elijan.

La gratitud es la manera más genuina que poseo para rendir homenaje a todas las personas que han alentado mis sueños y proyectos durante las distintas etapas de mi existencia. Reconozco de nueva cuenta que tengo muchas bendiciones en mi vida: Mis pasos son guiados por Dios, soy amada por mi pequeño Santiago y mi familia, tengo el afecto de mis amigos, he contado con el buen consejo de personas generosas y trabajo en lo que me apasiona. Hago un voto de gratitud a todos los militantes que me han honrado con su apoyo y hoy tengo la altísima distinción de representarlos.

Reitero una vez más mi compromiso con el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, para contribuir a su propósito de liderar al mejor PRI de la historia. Estoy contenta porque trabajaremos para ganar el debate y derrotar al bloque autoritario en las urnas de todo el país. Vamos a luchar de manera legítima por el poder, para recuperar el rumbo de la nación.

Consummatum: El voto es secreto, no te dejes intimidar. Vota en libertad y protesta contra el mal gobierno con tu credencial de elector.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN SOCIAL DEL PRI

TW: @LORENAÍGNON_