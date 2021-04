Candidaturas Edomex: "Ten tuya, mía, te la presto..."

Desde el interés periodístico, llevo 25 años pendiente del Estado de México. Es decir, una octava parte de su vida como entidad federativa –pues el Edomex cumplió 197 años apenas el mes pasado– y, a riesgo de sonar sabelotodo, puedo decir que sus habitantes jamás habían sido sometidos a tal confusión en una campaña política para elegir funcionarios. Por muchos años, hemos visto campañas electorales uno a uno; alianzas entre partidos que sostuvieron la misma nomenclatura en todos los municipios; luego, alianzas parciales (es decir, en sólo algunos municipios), y hasta alianzas entre partidos que van juntos en algunas localidades mexiquenses y, en otras, enfrentados en la misma elección.

Pero nunca, nunca hasta esta Ruta 2021, habíamos visto tal travestismo de marcas, candidaturas, alianzas e intereses.

Hoy queda al desnudo el interés más pragmático de los partidos políticos, que siguen haciendo de mi Edomex –donde tengo mis memorias de infancia– un botín político.

Hay municipios (Naucalpan, por ejemplo) donde la aspirante a la alcaldía es panista y encabeza la alianza de ese partido junto con el PRI y el PRD. Pero en los distritos a la Cámara local, esos tres partidos van por separado y, nuevamente, en los distritos para la Cámara de Diputados federal van juntos.

Hay municipios que son bastiones del PAN (Tlalnepantla, por ejemplo) donde encabezará un priista al PRIANREDÉ. Hay otro (Metepec, un caso) donde la abanderada de la alianza de Morena-PT-NA es ex panista, está de licencia pues hoy es alcaldesa por Morena, pero se registró como candidata del PT, porque el siglado (que no es otra cosa que el reparto de candidaturas por municipio o distrito) le tocaba a ese partido, y no a Morena.

Es un auténtico desaseo de ideología, doctrina y posturas políticas. Habrá que ver cómo votan los diputados de la alianza PRIANREDÉ en temas polémicos que han separado a la izquierda de la derecha históricamente; el más icónico, la despenalización del aborto, por poner el caso más contrastante.

Parece que estas campañas y el reparto de las candidaturas lo estuviera narrando aquel cronista deportivo que se hizo famoso por la gravedad de su voz y el folclor de sus frases. Parece que las posturas son camisetas de colores y pueden usarlas indistintamente, en aquel “ten, toma, tuya, mía, te la presto” que describía Enrique El Perro Bermúdez.

Así llegamos al preludio del arranque de campañas, dentro de cinco días. Hay municipios con tendencias e intenciones de voto muy claras: Toluca, con Juan Rodolfo Sánchez; Cuautitlán Izcalli, con Daniel Serrano; Tlalnepantla, con Raciel Pérez, parece que se mantendrán en manos de Morena.

Huixquilucan, con Romina Contreras, seguirá siendo panista; Naucalpan y Atizapán –gobernados por Morena– son una moneda en el aire.

Pero gane quien gane, muchos, muchísimos tendrán que explicarle a la gente cómo van a trabajar, para aquellos que han sido producto del trapecismo más pragmático que se haya visto hasta hoy.

Por HUGO CORZO

