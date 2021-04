Televisa-Univision en el Mercado OTT

Siempre he dicho que la dinámica que hemos visto en el mercado de plataformas Over The Top (OTT), es apenas la punta del iceberg de lo que está por venir. Hace unas semanas les contaba sobre el lanzamiento de la plataforma HBO Max y menos de un mes después se anuncia una nueva compañía que puede cambiar la dinámica del mercado.

Televisa-Univisión, la nueva empresa que resulta de esta acción estratégica combinará una larga tradición y liderazgo histórico en la generación de contenidos que asciende a más de 300 mil horas y al catálogo más grande de propiedad creativa en idioma español. Además, se destaca el músculo financiero detrás de esta unión con empresas como Google, la principal empresa de tecnología en el mundo, SoftBank, fondo para el despliegue de desarrollos tecnológicos y que ha estado detrás de inversiones importantes para Uber, Didi, Rappi, WeWork, entre otras, y The Raine Group, banco de inversión con especialización en este mismo giro.

La instrumentación de esta acción estratégica derivará en el fortalecimiento de la posición, ya no regional sino más bien internacional de ambas empresas. Por un lado, Televisa ampliará el alcance de sus contenidos para llegar a un mercado potencial de 600 millones de hispanos.

Seguramente en los próximos meses, Televisa-Univisión lanzará una robustecida plataforma OTT con alcance internacional la cual competirá de manera directa con grandes empresas que hoy dominan el mercado mexicano como: Netflix (74.6%), Prime Video (8.5%), Disney+ (5.3%) y HBO GO (4.0%).

Será interesante observar cuál será la reconfiguración competitiva en los siguientes años en este mercado, en ese sentido la estrategia de inversiones en generación de contenido es la dominante en los tiempos recientes. Al respecto, esta asociación implica la adición de recursos por $1,000 millones de dólares para la generación de contenido en un mercado en el que la creación de productos ‘originales’ se ha convertido en un elemento clave para el crecimiento de estas plataformas.

Al mismo tiempo, se busca reunir el talento y alineación creativa actual, pero también sumar nuevos para el lanzamiento de nuevas producciones locales/nacionales para su entrega y acceso en mercados internacionales, oportunidad de escaparate de los productos de creadores de contenidos en español.

Esta reunión de capacidades creativas, tecnológicas y financieras abona a la dinámica competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales en el que una cantidad creciente de jugadores buscan atraer a las audiencias y posicionarse. Televisa-Univisión cuentan con una larga trayectoria, pero su visión es convertirse en un jugador global de contenidos en español. He aquí su ventaja competitiva frente a otros jugadores, recién llegados y ya consolidados.

POR GONZALO ROJÓN

COLABORADOR

GONZALO.ROJON@THECIU.COM

@GROJONG

avh