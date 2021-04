AMLO pide consulta para candidaturas en Guerrero y Michoacán

Lluvia de amparos a la vista luego de que, al más puro estilo priista, en un típico sabadazo se publicó la iniciativa que obligará a 87 millones de mexicanos a dar sus datos BIOMÉTRICOS si es que quieren contratar un teléfono celular. Recelosos como siempre, y con sobrada razón, los mexicanos ya empezaron a ver la forma de eludir esta novedad que tiene un hedor a espionaje y uso electoral, como en los países más autoritarios y antidemocráticos. ¡Amparos, amparos, lleven sus amparos!

Tal como lo sugirió el presidente López Obrador, una encuestadora nacional le tomó la palabra y preguntó si se debe negar la candidatura a Félix Salgado por Guerrero y a Raúl Morón por Michoacán. Muy en contra de los deseos del inquilino de Palacio Nacional, la empresa Massive Caller registró un 71.7 por ciento de quienes consideran que SE DEBE NEGAR la candidatura a ambos morenistas. 58.6 por ciento dijeron que se debe retirar la candidatura a Salgado Macedonio y 67.4 por ciento que se debe negar la candidatura a Morón Orozco. Dicen que hay que tener cuidado con lo que se desea...

Anticonstitucional, es la palabra que define al albazo de la fracción morenista en el senado, mediante el cual pretenden prolongar por dos años más el período del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El artículo 97 de nuestra Carta Magna señala que el titular del poder judicial será elegido por cuatro años y NO PODRÁ SER REELECTO PARA EL PERIODO INMEDIATO POSTERIOR. El ministro Zaldívar debe concluir su gestión como presidente de la Corte en 2022, pero el albazo morenista lo quiere hasta 2024, casualmente, cuando debería terminar el mandato del presidente López Obrador. Otra vez, senadores votan a ciegas, pero aquí lo importante será saber que decide el Ministro Presidente: pasar a la historia como un ambicioso que aceptó cubrir las espaldas al titular del ejecutivo para lo que desee de aquí a 2024 cómo buscar de algún modo reelegirse, o como un hombre de instituciones que supo respetar la ley que juró defender.

Vivimos en el país de lo incomprendido. Se justifica cárcel a Rosario Robles por una licencia de manejo falsa, la fiscalía le imputa un delito erróneo, se gira orden de aprehensión por un hecho no justificado, pero lo cierto es que hoy existe la posibilidad, mediante un juicio de amparo, de que le deban sobreseer el proceso por el cual la están imputando, ya que no existe el tipo penal por el que a Robles está pagando por un santo que ella no quemó. ¡Ups! Una buena: México ha vuelto a ser el socio comercial número uno de los Estados Unidos al registrar una balanza favorable de 96 mil 998 millones de dólares entre enero y marzo de este año, según datos de la oficina del Censo Estadounidense. La nota no es menor, si se considera que las exportaciones mexicanas han logrado desplazar a las de la poderosa economía China. Pero, no se lo diga usted a nadie, hay quien siempre verá la manera de frustrar el éxito de los que triunfan y más si pertenecen a la iniciativa privada.

