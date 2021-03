Sencillamente respeto

"La mujer en una sociedad es el pilar de la vida y la vida es el valor esencial para los que forman una sociedad. El respeto a ellas no debe pasar sólo por asegurar sus derechos y reivindicar los agravios. Una sociedad moderna, equitativa y justa ha de modificar sus estructuras y su dinámica, pero sobre todo las ideas limitantes que han prevalecido por tantos años y que sólo son producto de un reconocimiento incompleto de lo que las personas son y la alta dignidad que poseen. No se trata de igualar a los que por naturaleza son diferentes, porque somos complementarios; se trata de respeto, se trata de oportunidades, se trata de eliminar prejuicios y no confundir esto con cuotas o menciones genéricas, discursos e incongruencias".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

dza