Reforma eléctrica

"Si de verdad se quisiera apoyar el desarrollo de nuestro país, no se podría mirar hacia atrás frente a la realidad que plantea el cambio climático y el imperativo de uso de energías limpias. Pero cuando se busca imponer una reversión a lo que había sido un adelanto y no se está dispuesto a razonar, es altamente probable que estemos retrasando y poniendo en riesgo la sostenibilidad del país en esta materia. Se apoya en forma dogmática y sin siquiera margen para la escucha de los razonamientos de fondo con tal de defender banderas políticas. Ojalá no ocurra lo mismo en la segunda cámara y nos demos espacio para la re -alineación del país"

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

