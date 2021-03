El conductor de televisión ¡nuevamente está soltero!

La «perfecta» relación sentimental que Raúl Araiza y María Amelia Aguilar ostentaban llegó a su fin. Sí, el noviazgo entre el presentador de 'Hoy' y la arriba mencionada ha concluido. El truene sucedió la semana pasada y aunque conozco los motivos les dejó a él y ella la tarea de hacérselos saber al público. Por cierto, María Amelia Aguilar Rulé está segura que habrá «recalentado», pues a varias de sus amigas les ha presumido que Raúl Araiza no tarda en pedirle de rodillas que vuelvan.

¡ALBRICIAS!

Hoy en casa de Joaquín Bondoni Gress se partirá pastel de cumpleaños, pues la hermana (Renata Bondoni Gress) del tremendamente popular actor alcanza 16 años. La fiesta, debido a la pandemia, va a ser estrictamente familiar. Por cierto, Renata que también es actriz se encuentra a la espera de saber si se queda en el reparto de la telenovela, de Televisa, para la que acaba de hacer casting.

GALILEA MONTIJO NO QUISO DISFRAZARSE DE 'RBD'

Galilea Montijo se negó a usar el característico uniforme de 'RBD'. Sí, para apoyar la promoción del concierto «Ser o Parecer» la conductora debía portar tal atuendo el viernes en 'Hoy', sin embargo puso objeción. "¡No, no y no", rezongaba. Total que no hubo poder humano de convencer a la mujer mejor pagada de Grupo Televisa de vestirse como 'RBD'. Tal intransigencia es una muestra más de que en la televisora de San Ángel, Martha Galilea Montijo Torres hace lo que se le pega la gana. A la que tampoco vimos disfrazada de 'RBD' fue a Andrea Legarreta, pues «casualmente» el viernes no estuvo en el matutino de Las Estrellas.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La periodista de espectáculos Liz López se reincorporó la semana pasada a 'Fórmula Espectacular' (Radio Fórmula | 1470 AM). La también Jefa de Corresponsales en México del programa 'Suelta la Sopa' va a participar los viernes en la emisión radial cuya titular es Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González.

SERÉ BREVE

Aiñ, el actor de 'Te acuerdas de mí' ¡en verdad se enamoró! de su pareja de telenovela. Y está tristísimo porque el viernes finalizaron las grabaciones y ya no verá a su «amor».



