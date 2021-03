Jaime Bonilla, no cumple acuerdo

Más tardó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez en venir a México a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, en el que se supone se comprometió a no entrometerse en las elecciones, ser neutral y actuar con civilidad, que en regresar a la entidad que gobierna para dedicarse a hacer proselitismo a favor de su partido y sus candidatos y de esto puede desprenderse que su firma nada más fue de “dientes para afuera”.

El detalle es que al mandatario estatal, un candidato se le ha vuelto una verdadera obsesión; se le ha metido “entre ceja y ceja” y tal parece que su objetivo es “bajarlo” de la contienda al precio que sea y se trata del abanderado del Partido Encuentro Solidario, (PES), Jorge Hank Rhon a quien de muchas formas Bonilla Valdez le ha hecho la guerra; en lo más reciente, practicándole una auditoría a Casino Caliente en la que no encontró nada.

Todo indicaría que la recién registrada candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, al gobierno estatal Guadalupe Jones, no le preocupa tanto al gobernador bajacaliforniano porque supondría que no tiene posibilidades de competir, entre otras razones, porque la ex Miss Universo nunca se ha dedicado a la política.

Bonilla no pareciera estar trabajando a favor de la abanderada morenista al gobierno de BC, Marina del Pilar Avila Olmeda, pues a lo largo de su breve gestión, ha dado muestra de no estar con las mujeres en ningún sentido; en ese tema sí es de lo más conservador.

La obsesión entonces es el ingeniero Hank, quien por cierto fue presidente municipal de Tijuana, ciudad donde radica desde hace poco más de 35 años, esa sí parece ser una” piedra en el zapato” del gobernador, es decir, el retorno de Jorge Hank a la vida política luego de 14 años de haber participado en una contienda.

Jaime Bonilla arremetió contra el dueño del consorcio Caliente, promoviendo una encuesta —muy al estilo de como se hacen en el gobierno federal—, con la pregunta de quién tenía más “cara de loco”, si el gobernador o Jorge Hank. Este último obtuvo el 77 por ciento de los votos, pero aquí lo que sorprende es que el gobernador había también dado a conocer su propio acuerdo por la democracia, en el que se comprometió “a procurar en todo momento que las elecciones sean libres y limpias en total respeto de los ideales democráticos”, sin embargo y por sus acciones, no está dispuesto a cumplir.

Por su parte, el candidato del PES, no ha aceptado ninguna de las provocaciones de Bonilla Valdez. Durante su registro, el ingeniero Hank dijo que encabezará una campaña “alegre, con propuestas factibles sin agravios e ignorado los ataques personales”, al tiempo que destacó que no tiene la menor intención de entrar en el terreno de las descalificaciones.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORAMORCORA@GMAIL.COM

Leyenda

jram