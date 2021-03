Salgado Macedonio, la polémica

Sin duda que es condenable el ejercicio de la violencia contra otro ser humano para que despliegue una conducta que voluntariamente no desea. Se trate de hombre o mujer. A Félix Salgado Macedonio, se le han imputado diversas acusaciones, de suerte tal que busca posicionarse un mensaje por asociación: Salgado Macedonio= violación, una combinación de conceptos que tiene, sin duda, un impacto negativo en la opinión pública. El punto central, empero, es determinar qué tanto hay elementos jurídicos de semejante acusación y qué parte tiene una naturaleza política sin asidero en los hechos.,

De entrada, cabe mencionar que Salgado Macedonio es un político heterodoxo quien puede tener muchos defectos y conductas ajenas a lo políticamente correcto. Pero de ahí a que actualice el tipo penal de violación hay un buen trecho. Hasta este momento no existe denuncia alguna en la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (donde gobierna un partido distinto al que pertenece Salgado Macedonio) ni tampoco demanda civil en su contra. Esos son los hechos puntuales. Hay toda una narrativa discursiva sobre por qué es responsable de presuntos delitos y la autoridad de procuración de justicia no ha actuado. Estas diferencias de percepción y de criterio son metajurídicas y debatibles, pero no tienen sustento normativo.

En esta polémica hay datos concretos que reflejan cómo Salgado Macedonio ha sido objeto de una ardua campaña negativa en redes sociales. No es mi percepción o punto de vista. Cualquier persona interesada en este tema puede observar en la página de transparencia de Facebook (y las redes sociales que dependen de esa empresa) cómo entre diciembre, enero, febrero y marzo existen mensajes pagados para denostar al candidato de Morena para debilitar tanto al candidato como al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (https://es-la.facebook.com/business/news/introducing-a-new-info-and-ads-section-on-pages). De la lectura de esta página de transparencia de Facebook se puede, de entrada, conocer que en estos meses se han puesto en marcha diversas campañas negativas, algunas activas otras inactivas, con distintos montos cuya suma asciende a poco más de 24 millones de pesos desglosados en múltiples mensajes para descarrilar la candidatura del ahora ex senador de Morena. Esta posibilidad era imposible hace poco. Sólo había aproximaciones, conjeturas y reflexiones, pero no pruebas concretas que en este momento sí se pueden tener.

Las campañas psicológicas eran efectivas porque se garantizaba su anonimato y se posicionaban como mensajes legítimos nacidos de la reflexión colectiva. (Department of the Army. Psychological Operations Tactics, Techniques, and Procedures.Washington, D.C. Headquarters of the Department of Army. 2003) Las cosas, empero, han cambiado hoy.

POR ERNESTO VILLANUEVA

COLABORADOR

@EVILLANUEVAMX

avh