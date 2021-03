¿Sirve la confrontación como método anticorrupción?

“Una prensa crítica, independiente y de investigación es el elemento vital de cualquier democracia. La prensa debe ser libre de la interferencia del Estado. Debe tener la capacidad económica para hacer frente a las lisonjas de los gobiernos"

Nelson Mandela

El irrefrenable carácter disruptivo del presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha vuelto a confrontar con algunos de los capitanes más importantes de la iniciativa privada mexicana.

La razón es el tan manoseado nuevo esquema de la venta de electricidad que otorga a la CFE una ventaja competitiva sobre los productores privados.

El tema central no es otro que el enfriamiento de relaciones entre lo público y lo privado en México, sobro todo en momentos en que el país demanda una unidad total que le permita salir de la crisis en la que nos ha sumido la Pandemia.

En el acceso al palacio de gobierno de Guanajuato está inscrita una frase del recordado mandatario Don. José Aguilar y Maya que reza: “El gobernador de Guanajuato puede tener todos los enemigos posibles, pero él no puede ser enemigo de nadie.”

En el contexto de la nueva confrontación de AMLO con señalados capitanes de la iniciativa privada nacional, recuerdo a Don Pancho Galindo Ochoa cuando me repetía que, por el bien del país, al presidente había que ayudarlo en ocasiones con señalamientos oportunos, pero contundentes y precisos, sobre lo que pudiera ser un exceso en su posibilidad de ejercer el poder haciendo cualquier tipo de reclamo, que no de reconvención.

Y es que, desde la Silla del Águila, efectivamente una simple sutileza de enojo se puede convertir en una confrontación que puede traer consecuencias que después, resultará políticamente, harto difícil de componer y mientras quien sufrirá las consecuencias será la sociedad.

Me correspondió ver como en una ocasión Don Fernando Gutiérrez Barrios le dijo al entonces subsecretario Manlio Fabio Beltrones que ayudara a su amigo Luis Donaldo Colosio después de que Margarita Ortega de Villa había perdido la elección para gobernador de Baja California ante el entonces alcalde de Ensenada Ernesto Ruffo, hablando con el presidente sobre el caso.

Manlio conocía muy bien el caso de esa elección en la por primera vez perdía un candidato del PRI.

El veracruzano le dijo a Beltrones; “ayude ahora, porque el menor regaño desde el poder presidencial se puede convertir en una sentencia de muerte para cualquier carrera política.”

Y en otra ocasión yo llegué a Los Pinos cuando el poderoso secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, me comentó a secas: “Es muy pesado que te hagan un señalamiento desde el poder presidencial. No se lo deseo a nadie”.

Nunca supe el porqué de la frase de Liébano, pero me supongo que fue un evento de peso político de primer nivel.

Para el presidente López Obrador la cuestión del combate a la corrupción, una acción de salud pública absolutamente necesaria a la reciente luz de los abusos de un peñismo ilustrado en las ambiciones de personajes del calado de Luis Videgaray, no debe convertirse en un peligroso bumerán.

Acerca de las consideraciones presidenciales sobre el supuesto amparo por parte de empresas como Bimbo ante la reforma eléctrica y los subsidios que recibe la empresa, la firma respondió que paga tarifas conforme a la ley aplicable en el país.

Oxxo y Grupo Bimbo es evidente que no quieren tener una confrontación con el primer mandatario al demostrar que pagan las tarifas eléctricas conforme a la ley.

Los líderes de consorcios como Bimbo o Jumex históricamente han ideologizado de más su función empresarial.

No ha sido, para el tema que nos ocupa, el caso de FEMSA.

Esto tras las declaraciones por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador en tono casi de reproche.

Grupo Bimbo señaló que paga en su totalidad las tarifas eléctricas conforme a la legislación aplicable en cada uno de los países donde opera.

Con mayor mesura y prudencia empresarial reaccionó el poderoso grupo FEMSA, operador de los servicios de conveniencia OXXO.

Sin duda que la concordia con todos los sectores del país, a unos días de firmarse un pacto de civilidad electoral con todos los mandatarios estatales de México, debe seguir siendo el signo de quien encabeza el poder presidencial.

FOTO: GUILLERMO O`GAM

INE tiene razón: Morena tuvo sobre representación en 2018

Los cambios en la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), podrían propiciar modificaciones en las listas finales de las diputaciones plurinominales de los partidos políticos, y eso es lo que realmente le preocupa a Morena.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el INE aprobó nuevos criterios para la asignación de diputaciones plurinominales impulsadas bajo la figura de coalición, en aras de evitar “mayorías artificiales” como las construidas en 2015 y 2018, que beneficiaron a Morena, con sus partidos aliados.

Para que en este proceso electoral el porcentaje de votos se traduzca en asientos, respetando el artículo 54 de la Constitución, en donde se establece que ningún partido tenga 8% más de diputados que de votos.

Según los consejeros, en esta ocasión no se permitirá que un partido en lo individual o coalición exceda el 8% de sobrerrepresentación permitida en la Constitución, para lo cual aplicará el principio de “afiliación efectiva”, que consiste en la asignación partidista que le será reconocida a un candidato, según el padrón en el que aparezca con corte hoy 21 de marzo a las 20:00 horas.

Eso impedirá que un candidato que es militante de un partido pretenda hacerse pasar bajo las siglas de otro para evadir ser contabilizado, para efectos de sobrerrepresentación en una fuerza política.

La aprobación de este acuerdo podría poner en problemas a Morena y sus partidos aliados en el actual proceso electoral, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues no podrán postular en sus listas un número mayor del 8% de militantes activos de Morena, además se avaló a dos días de que inicie el registro de candidatos a diputados federales.

FOTO: ESPECIAL

Miscelánea

1.- Se registraron cambios en la Secretaria de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, designó al internacionalista Daniel Millán como jefe de la oficina de la cancillería. Millán, que se desempeñaba como director general de Comunicación Social de la dependencia, toma el cargo luego de que Fabián Medina renunció el pasado 4 de marzo “para emprender nuevos proyectos”.

2.- No cabe duda de que el excandidato presidencial, Ricardo Anaya nació para ser un meme, nacido para meme. Ya que ahora que anda realizando una gira por todo el país para supuestamente conocer la realidad nacional, ha quedado evidenciado que, a pesar de pasar miles y miles de pesos, su equipo y asesores no han sido capaces de construirle un discurso que realimente lo acerque a la población.

3.- No hagas cosas buenas que parezcan malas o al menos faltas de ética. El cineasta Epigmenio Ibarra confirmó que su empresa Argos Comunicación recibió un préstamo de 150 millones de pesos del Bancomext, pero negó que se tratara de un rescate durante la pandemia de COVID-19.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM