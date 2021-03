Oxxo y la pandemia

La gravedad de la pandemia en el terreno económico a nivel de calle en México es difícil de medir. Pero hay empresas que tienen un termómetro muy preciso de lo ocurrido. Una de ellas es Femsa, que encabeza Eduardo Padilla, quien ayer reveló que en 2020 cerró el año con 19 mil 566 tiendas Oxxo, lo que implicó la apertura de 236 tiendas netas en todo el año.

¿Son muchas o pocas 236 nuevos Oxxos en un año? Poquísimas. Para darnos una idea, un año antes, en 2019, Oxxo abrió 1,331 tiendas; es decir, más de 5.5 veces las que abrió en 2020. Asimismo, tan solo en el último trimestre de 2019 se observó un crecimiento gigantesco, con la apertura de 490 tiendas en ese período, lo que continuó con vigor en el primer trimestre del año pasado, cuando abrió 268 unidades. No obstante, el arranque de la pandemia le frenó en seco: durante el confinamiento tuvo que cerrar definitivamente 234 unidades. Tan solo el último trimestre de 2020 cerró 67 Oxxos.

Femsa tuvo caída sensible de algunos indicadores en 2020, como el EBITDA, que disminuyó 11.2 por ciento en el último trimestre del año. No obstante, Padilla dice anticipar “una eventual recuperación” porque la pandemia estará cediendo terreno a la normalidad. ¿Qué significa esto? Que Femsa está puesta para retomar su ritmo de crecimiento. Esto se traducirá en que este año podríamos fácilmente ver la apertura del Oxxo número 20 mil.

Otro dato que llama la atención es la velocidad a la que está creciendo la apertura de farmacias de Femsa. Como era de esperarse, la gente se volcó hacia ellas el año pasado. Esto le permitió llegar a 3,368 unidades a finales del año y a 65 mil 172 millones de pesos de ingresos totales.

¿Terminó la magia de Femsa y Oxxo con la pandemia? No. Todo lo contrario. Podría decirse que apenas inicia. La crisis probó la capacidad de flexibilización de las grandes empresas de México, y Femsa estuvo a la altura del desafío. Además, la empresa ya hizo el reconocimiento contable de un pago al SAT de Raquel Buenrostro, lo que arrojó una pérdida neta mayoritaria a los accionistas para ese año, pero le deja en posición de reinicio para 2021.

ENRIQUE PERRET

El director de la Fundación México – Estados Unidos, con sede en Washington, desveló ayer el reporte “The case and path of development for ally-shoring: Mexico”, escrito por Elaine K. Dezenski y John Austin. En él se establece la oportunidad de desarrollar una nueva estrategia binacional bajo la cual ambos países pueden rediseñar las cadenas de suministro y la proveeduría de materias primas, bienes y servicios. La idea es avanzar conjuntamente en manufactura avanzada; I+D; fronteras inteligentes; y el desarrollo de una fuerza de trabajo binacional.

PALOMA MERODIO

La VP del INEGI fue reconocida como uno de los 50 personajes de Geospatial World. Gran logro.

