Marvel a la conquista del streaming

Tras el éxito de WandaVision, como primer experimento en serie televisiva del Universo Cinematográfico de Marvel en la plataforma Disney+, ahora llega al streaming Falcon y el Soldado del Invierno, para darle continuidad a la historia del Capitán América y con ello expandirse por todo lo largo y ancho del streaming.

Apenas me voy reponiendo del final de temporada de WandaVision, y mis amigos de Marvel, ya me están inoculando más contenido del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Y no es queja, para nada. Al contrario, agradezco que se mantengan a este ritmo y no permitan que me llegue el mal del puerco post WandaVision. Y es que como lo dije en la columna en la que hablé de dicha serie, es tanta la necesidad que tenemos de seguir profundizando en la historia a partir de donde nos dejó Avengers: Endgame, que vamos a consumir todo lo que nos den, sin cuestionarnos absolutamente nada. Bueno, no todos, porque a pesar de ser muy fan del UCM debo reconocer que aunque estaba muy emocionada por conocer el primer episodio de Falcon y el Soldado del Invierno, esta nueva serie, me quedó a deber.

Para que todos estemos en la misma sintonía y sepan de qué estamos hablando es necesario y/o importante que hayan visto Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Endgame (2019), así como WandaVision (2021), pues exactamente Falcon y el Soldado del Invierno (2021), se sitúa unos cinco meses después de WandaVision y ya si nos ponemos exquisitos, “Falcon” sucede unos meses antes de Spiderman: Lejos de Casa (2019). Pero si de plano no pueden echarse todas esas series previas, en Disney+ (porque fregones) crearon una serie titulada Leyendas, en donde te explican con peras y manzanas, a través de una recopilación de escenas y una edición pulcra, la relación que existe entre cada uno de los personajes de Marvel y el lugar que han ocupado en el Universo Cinematográfico de Marvel, además de que al final de cada capítulo (que duran no más de 8 minutos cada uno) te explican en qué serie o película seguirá la historia de todos los personajes para que no les pierdas la pisada.



Dicho lo anterior, entonces sí podemos hablar de Falcon y el Soldado del Invierno sin temor a spioilearle nada a nadie. Después de los acontecimientos ocurridos en Avengers: Endgame, en donde Capitán América decide ya no seguir formando parte de los Vengadores, pues se sugiere que el personaje viaja al pasado y decide retomar la vida junto a su amada Peggy, la cual le fue arrebatada cuando era joven para convertirlo en el Capitán América, este heróico personaje, convertido en un anciano, le entrega el icónico escudo a su inseparable Falcon, dándole a entender que le está pasando la estafeta y él, Falcon, será el siguiente Capitán América, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Desde esa escena sabemos que Falcon no está seguro de merecer el escudo. A partir de ahí, comienza la aventura de Falcon y el Soldado del Invierno. Pero ¿Será que el mundo por fin está listo para tener a un Capitán América negro? Tuve la oportunidad de platicar con los protagonistas de esta serie Anthony Mackie (Sam/Falcon) y Sebastian Stan (Bucky/Soldado del Invierno) y esto fue lo que respondió el actor afroamericano al respecto: “Claro, el mundo siempre ha estado listo para eso. En nuestra industria es en la que siempre hemos estado 20 años luz atrás y yo creo que si eso llegara a pasar, definitivamente el mundo estaría muy emocionado por eso”. Y es que el actor en diversas entrevistas ha mostrado su enojo con respecto a la falta de diversidad en la industria y claramente dicha respuesta, refuerza su malestar.

Sin duda, Anthony Mackie tiene razón, pues Marvel siempre se ha mostrado muy abierto a mostrar todo tipo de historias desde los CÓMICS hasta lo que sucede en los proyectos audiovisuales. Ahí el éxito de Pantera Negra, que se convirtió en la primer cinta de superhéroes en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película.

Algo que a mi particularmente me vuela los sesos de esta historia, es que sin querer resulta ser muy empática y oportuna con respecto a lo que estamos viviendo actualmente con la crisis sanitaria, pues plantea cómo la gente se tuvo que readaptar a la vida después de “El Blip” (el regreso de la mitad de la población, tras 5 años de que Thanos los desapareció con un chasquido del guantelete y las 6 gemas del infinito), algo que definitivamente se asemeja a lo que estamos viviendo en la actualidad, en donde poco a poco nos vamos reintegrando a nuestras actividades conforme algunos sectores de la población van quedando vacunados y la hospitalización por COVID19 va bajando. En esta charla, Sebastian Stan coincidió conmigo en que el timing de la historia desde Infinity War, es espeluznante: “Siempre ha habido una serie de paralelismo en nuestra serie con respecto a lo que conocíamos del mundo. Yo creo que eso nos afianza a nuestra historia y es un tanto aterrador y escalofriante pensar que cuando salió Infinity War y teníamos esta idea sobre “El Blip” y eso fue hace un año o año y medio antes del COVID y de repente ya había sucedido el COVID y claro qué hay un paralelismo ahí, eso es indudable. Y una de las cosas que se exponen en la serie es sobre cómo la gente está lidiando con todo después de este “Blip” y yo creo que ahora hay una nueva normalidad que estamos teniendo que ajustar al presente y qué es lo que significa post COVID y para mi es muy importante tener una serie que es tan relevante en muchos sentidos”.

Sin entrar en muchos detalles de lo que sucede en Falcón y el Soldado del Invierno, debo reconocer que por lo menos este primer capítulo no me enloqueció como lo hizo WandaVision. Claramente tiene otro ritmo, estilo y formas muy distintas de contar la historia, y si bien, esta nueva serie sí se acerca mucho más al UCM que nos dejó Avengers: Endgame, la realidad es que algo le faltó a este primer acercamiento, que espero mejore en los siguientes. Lo que sí es un hecho, es que me dejó intrigada y por supuesto que seguiré viendo hasta el final este nuevo proyecto de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por: Linet Puente