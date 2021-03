Gracias, señora

Bastó con que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador le explicara —según confesó él mismo— qué significa “romper con el pacto patriarcal”, para que “bajaran del caballo” a Félix Salgado Macedonio.

El jueves pasado, el primer mandatario reconoció que él no sabía ni entendía el significado de romper ese pacto; aceptó que lo confundió con el Pacto Por México que firmaron PRI, PAN, PRD en diciembre de 2012 para darle en la torre al país, en su opinión; y hasta con el “pacto silencioso que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa”.

Y entró en detalles: “con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar: ‘rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto’…. y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo, ‘romper el pacto patriarcal es dejar de estar apoyando a los hombres’”.

Con esa explicación, el líder dio instrucciones a la Comisión de Honor y Justicia de Morena para que le quitaran la candidatura al gobierno de Guerrero al susodicho, lo que hicieron.

No fueron —como había acusado el Presidente el 18 de febrero—, la prensa amarillista, los conservadores, las campañas en los medios de comunicación, los programas de radio, los analistas, quienes pontifican, sentencian, juzgan, linchan políticamente, los que hicieron que el Presidente cambiara de opinión y del “ya chole con campañas contra Félix”, pasara a la defenestración.

Fue el clamor de las mujeres activistas quienes mostraron su indignación por lo actos oprobiosos de Salgado Macedonio en contra de las mujeres.

¡Qué bueno que el líder de masas e ídolo de multitudes reculó en tan importante asunto! Qué bueno que “bajaron del caballo” al violador. Pero qué malo que ahora quieran subir al “cuaco” a la secuestradora, era la preocupación en las redes el fin de semana. Pobres guerrerenses.

•••

AGENDA PREVIA

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista expresaron su respaldo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Es inaceptable y no permitiremos que se use a las instituciones del Estado para someter a adversarios políticos, señalaron. Advirtieron que defenderán —como gatos boca arriba, acotan los observadores— a cualquier integrante de la Alianza Federalista que sea atacado desde el poder central, y que llevarán a cabo todas las acciones necesarias en todos los frentes para defenderse de la embestida política que se ordena desde Palacio Nacional.

En España, un grupito de empresarios íntimos y amigos del rey emérito Juan Carlos I, juntó una bolsa de 4.4 millones de euros para prestárselos, sin intereses, y así pagar sus deudas al fisco. Eso se llama ser solidarios y/o pagar favorcitos que recibieron cuando el rey se encontraba en los cuernos de la luna. En México, los Autrey-Maza y toda la parentela están indignados porque para pagar los trinquetes que hizo Alonso Ancira, van a tener que vender la empresa Altos Hornos de México. Ningún empresario, ni amigo quiere cooperar para pagar los 200 y pico de millones de dólares que Pemex le reclama como reparación del daño por la compraventa de Agronitrogenados.

