“¿Qué sigue? Un mal rato y mal tiempo; la pandemia se superará, pero no por nuestra buena gestión; la crisis económica no se superará fácilmente y menos pronto; la división social será un obstáculo; la discrecionalidad y opacidad seguirán siendo características de la administración; el desmantelamiento de instituciones continuará; el deseo de subordinar y hacer crecer la presencia del gobierno y su visión se seguirá imponiendo. También siguen las elecciones que son una oportunidad para influir, moderar y redirigir el rumbo. Sin embargo, un cambio solo será posible si nos hacemos solidarios y subsidiarios con los más vulnerables; si participamos activamente en política y sin lugar a duda si emprendemos y creamos oportunidades, aunque la recuperación no sea inmediata”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE



