Los contrapesos en México son una necesidad para fortalecer la democracia en el país

Este año ha sido para todos y todas difícil, de desajuste, de crisis, de ponderar la salud o la economía, de fallecimientos, de observar una ruta de contagios que nunca baja, y ver a un funcionario como un actor o payaso, López-Gatell, dando datos incrédulos y hasta con indiferencia para no contradecir a quien da instrucciones en todos los ámbitos, desde recortes presupuestales, de iniciativas que la ciudadanía a veces no conoce de las consecuencias, pero que adolece en su salud, en sus bolsillos y en su vida diaria y todo a corto plazo.

En efecto, al tener una mayoría que sólo sigue instrucciones de Palacio Nacional han priorizado intereses personales sobre su responsabilidad pública de ser representantes populares que le deben resultados a la ciudadanía: a ellos es a quien se les tiene que responder y no al dictador del Ejecutivo Federal.

Si analizamos al menos 2 de los 109 fideicomisos desaparecidos por Morena, me darían la razón. Uno de ellos es el FORTASEG: la seguridad en el país no va bien, los feminicidios van en ascenso, los homicidios dolosos no disminuyen; por ende, el motivo de quitar el fondo que le otorga presupuesto a la capacitación y herramientas para que los estados y los municipios mejoren su seguridad no tiene una justificación lógica.

El FONDEN es otro ejemplo claro de que se han equivocado al eliminarlo y no poner por delante a la ciudadanía en caso de desastres naturales. ¿Quién diría que Tabasco, después de tantos días, siga en condiciones deplorables por las inundaciones? Los desastres naturales no son corruptos ni dependen de un color, simplemente ocurren y se requiere recursos para dar atención en estos casos, hoy ese no existe.

Como recordatorio a un fracasado manejo de la pandemia ocasionada por COVID-19 por parte del Gobierno Federal, se les ocurre -y sí, repito- se les ocurre desmantelar el Fondo de Salud que era de 33 mmdp, con lo que se deja desamparadas a muchas familias para el acceso de medicamentos sobre todo para tratamientos para el tratamiento de cáncer para infantes.

Es evidente que no tienen idea de lo que esto adolece a una familia cuando hoy más se necesita invertir en temas como la salud, la educación, la economía y el fortalecimiento al desarrollo estatal y municipal. La mal llamada 4T solo ve lo que le llega a los bolsillos y buscan cómo engañar a la gente con programas electorales, como los que ejecutan los Servidores del Nación. Increíble que esta descomposición y mala visión del gobierno tenga a México al borde de convertirse en un país populista cuando ha sido la democracia en este país lo que ha abonado a construir con errores y aciertos, con avance y visión social. Es por ello que es urgente y necesario priorizar los intereses de las y los mexicanos más que los intereses personales y de cúpulas.

Nuestro país requiere de manera inmediata contrapesos en las Cámaras; se requieren iniciativas que abonen al desarrollo, se requiere de sensibilidad para saber gobernar, se necesita urgentemente perspectiva de género en políticas públicas e instituciones, se necesitan ejes transversales que incluyan a la ciudadanía. Se requiere inversión externa e interna, necesitamos un plan urgente económico, entre otras muchas cosas.

Por eso en este 2021, que está por iniciar, necesitamos hombres y mujeres que sean dignos representantes no solo en lo político, en el debate o en ideas, sino que en todo su actuar tengan visión social y progresista que ayude a contrarrestar el deterioro que hoy vivimos y abonar para construir un México digno para las y los ciudadanos. Construyamos todas y todos a través del diálogo y la unidad desde la trinchera que sea, abonando a ser un contrapeso que sí dé resultados a quienes confían en nosotros: la ciudadanía.

POR FANY SANTIAGO FERNÁNDEZ

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA DEL PRD

